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البترول: 6.2 مليار قدم مكعب يومياً متوسط الإنتاج من الغاز العام الماضى

9/28/2023 4:28:21 AM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن
السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر اساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك .



وأشار الملا خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2022/2023 الى أن المسئولية تجاه الوطن وابناءه تتطلب تضافر الجهود والعمل على كافة المحاور لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن، وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكانى والتوسع التنموى والصناعى تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة وهو ماتوليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها ايضاً التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات،
وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة مابين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعى وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة .



وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة وترشيد الاستهلاك منها ورفع الوعى بذلك من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها وبما يؤدى إلى خفض الانبعاثات وفقاً لاستراتيجية الدولة والتزاماتها في هذا الصدد.



ولفت الملا إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعى تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة
الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذى يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.



ومن جانبه استعرض الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرز انجازات أنشطة الغاز الطبيعى خلال العام المالي 22/ 23، وأوضح أنه في مجال البحث والاستكشاف تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعى فى 12 قطاع منها 6 قطاعات بالبحر المتوسط و6 قطاعات بدلتا النيل وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض
وإعلان نتيجة المزايدة مؤخراً .



كما تم المضي فى إجراءات إصدار 11 اتفاقية
للبحث عن الغاز حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، وجار استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، وذلك بإجمالي منح توقيع حوالى 30 مليون دولار وإجمالى استثمارات 925 مليون دولار، وتم تنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بالبحر المتوسط على مساحة حوالى 4 الاف كم2 بمنطقتي إلتزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة إلتزام نرجس البحرية، وجاري إجراء مسح سيزمى إقليمى ثلاثى الأبعاد بغرب البحر المتوسط لمساحة حوالي 10500 كم2.



وتم حفر 8 آبار إستكشافية ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالى حجم مخزون الغاز من الإكتشافات الجديدة
65ر2 تريليون قدم مكعب غاز و 23 مليون برميل متكثفات




كما تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة
ووضعهم على خريطة الإنتاج، علاوة علي
وضع 36 بئر على الانتاج بإجمالى إنتاج أولى
666 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 17 ألف برميل متكثفات يومياً، وبإجمالى تكلفة إستثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بحوالى 738 مليون دولار .



وبلغ متوسط الانتاج من الغاز الطبيعي خلال العام نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين بلغ متوسط الإستهلاك المحلي اليومى من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يومياً تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.



وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي،
وصل اجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز علي مستوي الجمهورية الي 2ر14 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في
مصر منها 5ر5 مليون وحدة في اخر 5 سنوات .



ويشار الي ان السنوات التسع الماضية شهدت معدلات قياسية في توصيل الغاز الطبيعي بتوصيل الخدمة الي اكثر من 8 مليون وحدة سكنية وهو ما يفوق ماتم توصيله علي مدار 34 سنة منذ دخول الغاز الطبيعى للمنازل عام 1980 والذي بلغ 2ر6 مليون وحدة سكنية فقط .




وفي اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 844 قرية من القرى الأكثر احتياجاً كمرحلة اولي ، فقد تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز الي 300
قرية منها ، وجار العمل في جميع القري الاخري سواء لتنفيذ الشبكات او الخطوط الرئيسية المغذية للقري .



كما دشنت ايجاس مصنعها الجديد في منطقة السخنة لانتاج مواسير البولي ايثيلين المستخدمة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بطاقة انتاجية 40 الف طن سنويا
وهو ما يعمل علي زيادة الانتاج المحلي من هذا المنتج والاسهام في سد الفجوة بين الانتاج والطلب من هذا المنتج.



وفي اطار المشروع القومي للتوسع فى إستخدامات الغاز الطبيعي وإحلاله كوقود فى السيارات ارتفع إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط الي 507 ألف سيارة، كما وصل عدد المحطات لتموين السيارات بالغاز الي 910 محطة و 130 مركز تحويل .



وفي مجال خطوط نقل الغاز لتدعيم مشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعى فى ظل الدور المهم الذي تلعبه فى نقل وإمداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعى ، فقد تم
الانتهاء من المرحلة الثانية من خط التينة غرب/ميت نما/الشرقاوية بطول 86 كم ليصل إجمالى الأطوال المنفذة فى المرحلتين إلى
168 كم
وبتكلفة استثمارية إجمالية 9ر3
مليار جنيه ، وجارى استكمال
6 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 121 كم و تكلفة استثمارية
4ر8 مليار جنيه .



وفي ضوء توجهات التحول نحو الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون، تم
تحقيق خطوات جادة فى المسـار الأول مــن مســارات تحول الطاقة وهو "ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة"، وحققت إيجاس وفر فى استهلاك الطاقة الكهربائية يقدر بنحو 190 ألف كيلو وات ساعة وخفض في الإنبعاثات بمقدار 84 طن ثانى أكسيد كربون خلال العام بنسبة زيادة في الوفر 3,5% مقارنة بالعام السابق،
بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالشركات التابعة والتي حققت الهدف السنوي بنسبة تتراوح بين 2 - 3.5%، ووفر فى إستهلاك الغاز الطبيعي بنحو 103 مليون قدم مكعب/سنة بما يعادل خفض في الإنبعاثات 6 آلاف طن ثانى أكسيد كربون، وخفض في غازات الشعلة
ساهم في خفض الإنبعاثات بنحو 140 ألف طن ثانى أكسيد كربون والاستفادة بغازات الشعلة اقتصاديا ، كما أن إجمالي القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية بالشركة والشركات التابعة يبلغ 8ر1 ميجاوات وتم تدعيمها خلال العام بنسبة
بلغت 20% عن العام السابق .

وفي مجال إزالة الكربون قامت إيجاس بتوقيع
مذكرات تفاهم مع الشركاء العالميين والمحليين وفي مقدمتها دراسة
تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الزرقاء .



وفى مجال السلامة والصحة المهنية ، أعطت ايجاس أولوية قصوى لسلامة وصحة العاملين والحفاظ على البيئة وحمايتها طبقاً للقوانين والأنظمة
والممارسات المهنية والإجراءات والمعايير المحلية والدولية المعتمدة، وقد انعكس ذلك فى تحقيق
16 مليون ساعة عمل بدون وقت ضائع، كما تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادى الموحد لادارة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ، تمهيداً لتطبيقها بشركات القطاع طبقاً لمنظومة قياس وحصر انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى، كما اوشكت الشركة علي الانتهاء من تقريرها الاول للاستدامة.



وفي مجال سلامة العمليات، تم إستحداث هيكل تنظيمى في إيجاس والشركات التابعة للبدء في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لسلامة العمليات، كما تم وضع خطة متابعة تطبيق سلامة العمليات في جميع الشركات التابعة.









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