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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 14.2% خلال الربع الثالث من عام 2023

9/28/2023 4:28:20 AM
(MENAFN- Youm7) ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 14.2% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 7.05% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 13.64% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 211 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثالث من عام 2023، ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 18.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 713.6 مليار جنيه إلى 915 مليار جنيه، بنسبة نمو 28.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.1 مليار جنيه إلى 260.8 مليار جنيه بنسبة نمو 17.9%.



كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 934.7 مليار إلى 1.175 تريليون جنيه بنسبة نمو 25.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 8.1%.



وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 277.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، في حين بلغت كمية التداول نحو 47.1 مليار ورقة منفذة على 4.527 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 179.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 44.4 مليار ورقة منفذة على 4.28 مليون عملية خلال الربع الماضي، واستحوذت الأسهم على 54.84% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.16%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.



ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 82.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 10.9 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 1.8 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 31.9 مليار جنيه، بحجم تداول 19.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.6 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 114.5 مليار جنيه بحجم تداول 30.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 3.4 مليون عملية.







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