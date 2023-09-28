جائزة البوكر: رواية دراسة من أجل الطاعة تكشف صعود التطرف الأيديولوجى

MENAFN - Youm7) كشف أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023، أسباب وحيثيات وصول رواية "دراسة من أجل الطاعة " للكاتبة سارة بيرنشتاين إلى القائمة القصيرة فى هذه الدورة.

وتحدث أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، خلال أسئلة وجهت إليهم، ونشرتها الجائزة عبر موقعها الرسمى.. وفيما يلى نص الحوار

لجنة تحكيم جائزة البوكر 2023 كيف يمكنكم تلخيص رواية "دراسة الطاعة" لتشجيع القراء؟

"دراسة من أجل الطاعة" هي قصة عبثية حول كيف أن وصول شخص غريب إلى بلدة غير وطنه يكشف ببطء عن تيارات خفية عميقة من كراهية الأجانب، ويبدو أنها قصة رمزية لصعود التطرف الأيديولوجي اليوم. إنه أيضًا تأمل مثير حول البقاء.

جائزة البوكر روايات القائمة القصيرة 2023





هل هناك شيء فريد في هذه الرواية؟ شيء لم تواجهوه في الخيال من قبل؟

إنها رواية تتمتع بسحر غريب يجعلها تبدو وكأنها عمل تاريخي

مع خرافاتها، والقرويين المشبوهين، شيء حديث للغاية. وبهذه الطريقة، رسمت بذكاء شديد، وبسخرية كبيرة، رابطًا بين الماضي الذي نود أن نعتقد أنه خلفنا، وحاضرنا المشحون للغاية.

سارة بيرنشتاين مؤلفة رواية دراسة من أجل الطاعة





وبرأيكم هل سيحب القراء هذه الرواية؟

الفكاهة هنا جافة كالعظم، تشبه أسلوب برنهارد للغاية؛ إنها مضحكة بشكل غير مباشر ومثيرة للدهشة.

رواية دراسة من أجل الطاعة للكاتبة سارة بيرنشتاين





هل يمكنكم إخبارنا عن أي شخصيات معينة قد يتواصل معها القراء، ولماذا؟

إن الراوية التي تتساءل ذاتيًا، وعدم اليقين الذي لا هوادة فيه، هو شيء يمكننا جميعًا أن نتماثل معه.

على الرغم من أنها عمل خيالي، هل هناك أي شيء يتعلق بها بشكل خاص للقضايا التي نواجهها في عالم اليوم؟

ربما يكون هذا الشعور بأن المرء خارج عصره تمامًا عند الوصول إلى مكان جديد هو شيء شعرنا به جميعًا. ومع ذلك، فإن التطرف في اضطهاد الراوي واغترابه يبدو بمثابة نقد حاد لشيطنة الشخص الخارجي.

وهل هناك لحظة محددة في الرواية عالقة في أذهانكم، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟

هناك الكثير! يتم كل ذلك بشكل أنيق للغاية. ما يتبادر إلى الذهن هو اللحظة التي تكتشف فيها الراوية علامة غريبة محفورة في العمود خارج منزل شقيقها. ومن خلال منظورها غير العادي، فهي في حيرة بشأن ما قد يكون عليه الأمر. لا تستخدم الكاتبة أبدًا عبارة "الصليب المعقوف"، لكن القارئ يفهم ذلك ضمنيًا، وهو أمر تقشعر له الأبدان.