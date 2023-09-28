جائزة البوكر: رواية دراسة من أجل الطاعة تكشف صعود التطرف الأيديولوجى

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- Youm7) كشف أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023، أسباب وحيثيات وصول رواية "دراسة من أجل الطاعة " للكاتبة سارة بيرنشتاين إلى القائمة القصيرة فى هذه الدورة.
وتحدث أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، خلال أسئلة وجهت إليهم، ونشرتها الجائزة عبر موقعها الرسمى.. وفيما يلى نص الحوار
لجنة تحكيم جائزة البوكر 2023 كيف يمكنكم تلخيص رواية "دراسة الطاعة" لتشجيع القراء؟
"دراسة من أجل الطاعة" هي قصة عبثية حول كيف أن وصول شخص غريب إلى بلدة غير وطنه يكشف ببطء عن تيارات خفية عميقة من كراهية الأجانب، ويبدو أنها قصة رمزية لصعود التطرف الأيديولوجي اليوم. إنه أيضًا تأمل مثير حول البقاء.
جائزة البوكر روايات القائمة القصيرة 2023
هل هناك شيء فريد في هذه الرواية؟ شيء لم تواجهوه في الخيال من قبل؟
إنها رواية تتمتع بسحر غريب يجعلها تبدو وكأنها عمل تاريخي
مع خرافاتها، والقرويين المشبوهين، شيء حديث للغاية. وبهذه الطريقة، رسمت بذكاء شديد، وبسخرية كبيرة، رابطًا بين الماضي الذي نود أن نعتقد أنه خلفنا، وحاضرنا المشحون للغاية.
سارة بيرنشتاين مؤلفة رواية دراسة من أجل الطاعة
وبرأيكم هل سيحب القراء هذه الرواية؟
الفكاهة هنا جافة كالعظم، تشبه أسلوب برنهارد للغاية؛ إنها مضحكة بشكل غير مباشر ومثيرة للدهشة.
رواية دراسة من أجل الطاعة للكاتبة سارة بيرنشتاين
هل يمكنكم إخبارنا عن أي شخصيات معينة قد يتواصل معها القراء، ولماذا؟
إن الراوية التي تتساءل ذاتيًا، وعدم اليقين الذي لا هوادة فيه، هو شيء يمكننا جميعًا أن نتماثل معه.
على الرغم من أنها عمل خيالي، هل هناك أي شيء يتعلق بها بشكل خاص للقضايا التي نواجهها في عالم اليوم؟
ربما يكون هذا الشعور بأن المرء خارج عصره تمامًا عند الوصول إلى مكان جديد هو شيء شعرنا به جميعًا. ومع ذلك، فإن التطرف في اضطهاد الراوي واغترابه يبدو بمثابة نقد حاد لشيطنة الشخص الخارجي.
وهل هناك لحظة محددة في الرواية عالقة في أذهانكم، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟
هناك الكثير! يتم كل ذلك بشكل أنيق للغاية. ما يتبادر إلى الذهن هو اللحظة التي تكتشف فيها الراوية علامة غريبة محفورة في العمود خارج منزل شقيقها. ومن خلال منظورها غير العادي، فهي في حيرة بشأن ما قد يكون عليه الأمر. لا تستخدم الكاتبة أبدًا عبارة "الصليب المعقوف"، لكن القارئ يفهم ذلك ضمنيًا، وهو أمر تقشعر له الأبدان.
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