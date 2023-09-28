ندوة لتوقيع ومناقشة كتاب الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع دار المعارف، ندوة وحفل توقيع كتاب "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي وتشابكاته" للدكتورة هبة جمال الدين، مساء اليوم الخميس ، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يفتتح الندوة الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ويديرها الدكتور سمير غطاس، بحضور الأستاذ سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، ونخبة من الكتاب والأدباء والمثقفين والمفكرين.



الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي وتشابكاته





تدور الندوة حول كتاب "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي وتشابكاته"، من خلال تحليل الإشكاليات المطروحة في الكتاب والتي تتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية وتأثيرها في أركان الدولة والأمن القومي في ضوء التغيرات التكنولوجية الجديدة.

جدير بالذكر أن الدكتورة هبة جمال الدين؛ هي أستاذ الدراسات المستقبلية بمعهد التخطيط القومي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في مجال علم الاجتماع إضافة لخمس جوائز بحثية عربية.

تأتي الندوة في إطار الاهتمام بنشر العلم والثقافة والتطور التكنولوجي، لتحقيق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة والمساعدة على تعزيز التطور المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين التواصل والتعاون والتوسع في البحث العلمي، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة واستقرارها.

