سماح أبو بكر عزت: الرئيس السيسي اهتم باحتياجات الأطفال ووفر لهم الرعاية

(MENAFN
- Youm7) قالت الكاتبة والإعلامية الكبيرة سماح أبو بكر عزت،
لقد لمسنا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشروع تنمية الأسرة المصرية، وخصوصا أنه يتزامن مع تنمية البنية التحتية للدولة وتحديدًا مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي لامست بنفسى تطور الذى حدث في القرى النائية التي لم يسمع عنها الكثير.
وتابعت الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن تخصيص فعاليات للأطفال من خلال حياة كريمة أمر لم يحدث من قبل، وهو ما بعث في نفوس الأطفال رسالة بأن الدولة تهتم بهم وترعاهم وتمنح لهم الفرصة بأن يعبروا عن أنفسهم ويحلموا، وهو الأمر الذى كان يغيب عن المشاهد السياسية السابقة، فكان لا أحد ينظر إلى الريف والقرى بهذا الشكل العميق الذى يشمل كل التفاصيل من خلال "حياة كريمة".
كما أشارت الكاتبة والإعلامية الكبيرة سماح أبو بكر عزت، إلى مبادرة "راجعين نتعلم" والتي تعمل على إعادة الأطفال المتسربين من التعليم بهدف إعادتهم للتعليم من جديد وتوفر كافة المستلزمات المدرسية، ولبناء المدارس والملاعب والحدائق، فعندما يعيش الطفل في بيئة صحية ولمسة جمال ومرافق تحترمه فبكل تأكيد سيتربى على الحب والانتماء لبلده، إلى جانب حرصه على المحافظة بكل الإنجازات التي حدثت، وهو ما أشاهده بالفعل
خلال جولاتى في القرى.
وأضافت الكاتبة الكبيرة سماح أبو بكر عزت، لا استطيع أن أصف الفرحة العارمة في عيون الأطفال بما تفعله مبادرة "حياة كريمة"، فكل ذلك إنجازات غير مسبوقة ولمسة من الحنان على النشء، والرئيس
عبد الفتاح السيسي عينه دائما على الأطفال وهو ما نلاحظه من كل الفعاليات والمناسبات الرسمية، ونجد الأطفال يشعرون بهذا الحب والتقدير واهتمامه بهم، ولهذا هم أيضا يحبونه كثيرًا، وكونى معنية بالأطفال شاكرة جدا بهذا الاهتمام بالنشء على أرض الواقع جراء تحسين حالتهم المجتمعية، وهو ما يخلق لنا أجيال تنتمى لتراب هذا الوطن ويستحق أن يعيش على أرض مصر.
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