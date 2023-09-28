سماح أبو بكر عزت: الرئيس السيسي اهتم باحتياجات الأطفال ووفر لهم الرعاية

MENAFN - Youm7) قالت الكاتبة والإعلامية الكبيرة سماح أبو بكر عزت،لقد لمسنا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشروع تنمية الأسرة المصرية، وخصوصا أنه يتزامن مع تنمية البنية التحتية للدولة وتحديدًا مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي لامست بنفسى تطور الذى حدث في القرى النائية التي لم يسمع عنها الكثير.

وتابعت الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن تخصيص فعاليات للأطفال من خلال حياة كريمة أمر لم يحدث من قبل، وهو ما بعث في نفوس الأطفال رسالة بأن الدولة تهتم بهم وترعاهم وتمنح لهم الفرصة بأن يعبروا عن أنفسهم ويحلموا، وهو الأمر الذى كان يغيب عن المشاهد السياسية السابقة، فكان لا أحد ينظر إلى الريف والقرى بهذا الشكل العميق الذى يشمل كل التفاصيل من خلال "حياة كريمة".

كما أشارت الكاتبة والإعلامية الكبيرة سماح أبو بكر عزت، إلى مبادرة "راجعين نتعلم" والتي تعمل على إعادة الأطفال المتسربين من التعليم بهدف إعادتهم للتعليم من جديد وتوفر كافة المستلزمات المدرسية، ولبناء المدارس والملاعب والحدائق، فعندما يعيش الطفل في بيئة صحية ولمسة جمال ومرافق تحترمه فبكل تأكيد سيتربى على الحب والانتماء لبلده، إلى جانب حرصه على المحافظة بكل الإنجازات التي حدثت، وهو ما أشاهده بالفعل

خلال جولاتى في القرى.

وأضافت الكاتبة الكبيرة سماح أبو بكر عزت، لا استطيع أن أصف الفرحة العارمة في عيون الأطفال بما تفعله مبادرة "حياة كريمة"، فكل ذلك إنجازات غير مسبوقة ولمسة من الحنان على النشء، والرئيس

عبد الفتاح السيسي عينه دائما على الأطفال وهو ما نلاحظه من كل الفعاليات والمناسبات الرسمية، ونجد الأطفال يشعرون بهذا الحب والتقدير واهتمامه بهم، ولهذا هم أيضا يحبونه كثيرًا، وكونى معنية بالأطفال شاكرة جدا بهذا الاهتمام بالنشء على أرض الواقع جراء تحسين حالتهم المجتمعية، وهو ما يخلق لنا أجيال تنتمى لتراب هذا الوطن ويستحق أن يعيش على أرض مصر.