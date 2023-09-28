ندوة حول الاقتصاد البرتقالى وأهميته لمصر فى الأمير طاز

(MENAFN
- Youm7) ينظم مركز إبداع قصر الأمير طا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "الاقتصاد البرتقالى وأهميته لمصر" وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس 28 سبتمبر.
تستضيف الندوة المهندس الدكتور إيهاب صبري استاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي إبراهيم طه عضو نقابة الصحفيين.
يتناول الكاتب إبراهيم طه الرؤى والأفكار والتوصيات لكيفية استفادة مصر اقتصاديا من حزمة الصناعات الثقافية والإبداعية، كما يتحدث د. إيهاب صبرى عن علاقة الموسيقى بتاريخ الحضارات فى العالم وأهمية إعادة النظر إلى مقومات الإبداع الموسيقي من خلال: التراث الموسيقى، التطور،الفكر الموسيقي المعاصر، والتسويق الموسيقي.
ويقع قصر الأمير طاز بالقاهرة القديمة بمنطقة الخليفة بالقلعة بشارع السيوفية المتفرع من شارع الصليبة وقد أنشأه صاحبه الأمير سيف الدين طاز بن قطغاج، أحد الأمراء البارزين في عصر دولة المماليك البحرية، والذي بدأ يظهر اسمه خلال حكم عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون (1343 – 1345م) إلى أن أصبح في عهد أخيه الصالح زين الدين حاجى أحد الأمراء ممن بيدهم الحل والعقد في الدولة في ذلك الوقت.
تبلغ مساحة القصر الإجمالية أكثر من ثمانية آلاف متر مربع وهو عبارة عن فناء كبير فى الوسط خصص كحديقة تتوزع حولها من الجهات الأربع مباني القصر الرئيسية والفرعية وأهمها جناح الحرملك والمقعد أو المبني الرئيسي المخصص للاستقبال واللواحق والتوابع والإسطبل.
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