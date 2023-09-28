ندوة حول الاقتصاد البرتقالى وأهميته لمصر فى الأمير طاز

MENAFN - Youm7) ينظم مركز إبداع قصر الأمير طا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "الاقتصاد البرتقالى وأهميته لمصر" وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس 28 سبتمبر.

تستضيف الندوة المهندس الدكتور إيهاب صبري استاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي إبراهيم طه عضو نقابة الصحفيين.

يتناول الكاتب إبراهيم طه الرؤى والأفكار والتوصيات لكيفية استفادة مصر اقتصاديا من حزمة الصناعات الثقافية والإبداعية، كما يتحدث د. إيهاب صبرى عن علاقة الموسيقى بتاريخ الحضارات فى العالم وأهمية إعادة النظر إلى مقومات الإبداع الموسيقي من خلال: التراث الموسيقى، التطور،الفكر الموسيقي المعاصر، والتسويق الموسيقي.

ويقع قصر الأمير طاز بالقاهرة القديمة بمنطقة الخليفة بالقلعة بشارع السيوفية المتفرع من شارع الصليبة وقد أنشأه صاحبه الأمير سيف الدين طاز بن قطغاج، أحد الأمراء البارزين في عصر دولة المماليك البحرية، والذي بدأ يظهر اسمه خلال حكم عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون (1343 – 1345م) إلى أن أصبح في عهد أخيه الصالح زين الدين حاجى أحد الأمراء ممن بيدهم الحل والعقد في الدولة في ذلك الوقت.

تبلغ مساحة القصر الإجمالية أكثر من ثمانية آلاف متر مربع وهو عبارة عن فناء كبير فى الوسط خصص كحديقة تتوزع حولها من الجهات الأربع مباني القصر الرئيسية والفرعية وأهمها جناح الحرملك والمقعد أو المبني الرئيسي المخصص للاستقبال واللواحق والتوابع والإسطبل.