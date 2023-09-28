كيفية تعطيل الإعلانات فى نظام التشغيل Windows 11 عبر 5 خطوات سهلة

MENAFN - Youm7) تعرض Microsoft بشكل متكرر وهي تعرض إعلانات غير مرغوب فيها في نظام التشغيل Windows 11، بما في ذلك في الإشعارات وBing وEdge، وقد كان هذا مصدر قلق متزايد للمستخدمين لبعض الوقت - لذلك، بالطبع، يرغب الأشخاص في تعطيل الإعلانات في نظام التشغيل Windows 11 مهما كلف الأمر.وربما تتذكر أن Microsoft اختبرت الإعلانات على صفحة إعدادات Windows 11 في إصدار داخلي في شهر مايو، ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة: فقد عرضوا ذات مرة إعلانات لافتة ضخمة للترويج لـ Edge على موقع تنزيل Chrome، والقائمة تطول.لذا، إذا كنت قد سئمت من ذلك، فقد ترغب في الاستمرار في القراءة لفترة من الوقت، إليك كيفية تعطيل الإعلانات في نظام التشغيل Windows 11 للأبد.كيفية تعطيل الإعلانات في ويندوز 11

1. افتح تطبيق الإعدادات

2. انتقل إلى الإشعارات وانتقل لأسفل إلى الإعدادات الإضافية 3. قم بإيقاف تشغيل مربعات الاختيار الثلاثة 4. إذا لم يكن هذا كافيًا، فارجع إلى التخصيص 5. انقر فوق استخدام الجهاز وقم بإلغاء تحديد كافة المربعات الموجودة في هذه الفئة. بالنسبة للمستخدمين من خارج الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يكون الأمر أسوأ، لأن هذا التكتيك الانتهازي محظور بموجب قانون السوق الرقمية (DMA) للاتحاد الأوروبي.