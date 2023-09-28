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يعنى إيه ميزة Jam الجديدة من Spotify وكيف تعمل

9/28/2023 4:28:12 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت Spotify عن ميزة جديدة تسمى Jam، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء جلسات استماع في الوقت الفعلي ويمكن لأشخاص آخرين الانضمام إليها "من أي مكان" يتواجدون فيه، وفقاً لموقع 9to5mac.



وتعد Jam، عبارة عن جلسة استماع مخصصة في الوقت الفعلي يمكن لأي مجموعة الاستماع إليها معًا، ويعتمد Jam على بعض الميزات الاجتماعية الشائعة، ويجمعها مع تقنية التخصيص لدينا لجعل الاستماع مع الأصدقاء أفضل من أي وقت مضى، سيتمكن المشتركون المميزون من دعوة الآخرين للمساهمة من خلال قائمة انتظار مشتركة، والاستمتاع بتجربة موسيقية مصممة حصريًا لكل من يستمع.



يتوفر Jam لمستخدمي Spotify Free وSpotify Premium، ولكن يمكن لمشتركي Premium فقط بدء جلسة Jam وتقديم مساهمات في قائمة الانتظار المشتركة.



ويمكن بدء جلسات Jam في تطبيق Spotify عن طريق اختيار أغنية أو قائمة تشغيل ثم الضغط على قائمة النقاط الثلاث أو أيقونة مكبر الصوت، ومن هناك، يمكنك دعوة أشخاص آخرين للانضمام إلى جلسة Jam والبدء في إدارة قائمة الانتظار.



سيُطلب من الأشخاص المتصلين بشبكة Wi-Fi نفسها الانضمام إلى Jam على أجهزتهم عند فتح تطبيق
Spotify و يمكنك أيضًا بدء المشاركة من خلال قيام شخص ما بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو من خلال مشاركة رابط معه عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي.



عندما ينضم شخص ما إلى جلسة
Jam، سيكون لديه خيار الاستماع عبر نفس مكبر الصوت مثل المضيف إذا كانا في نفس الغرفة، وبخلاف ذلك، يمكنهم الاستماع عبر أجهزتهم الخاصة أو سماعات الرأس أو مكبر الصوت.



يتمتع "مضيف" جلسة Jam بالتحكم الكامل في من يمكنه الانضمام إلى الجلسة ويمكنه تغيير ترتيب قائمة الانتظار وإزالة الأغاني من قائمة الانتظار تمامًا، ويمكن للمضيف أيضًا تمكين "عناصر تحكم الضيف" التي تمنح الأشخاص الآخرين القدرة على إعادة ترتيب ترتيب قائمة الانتظار.



تشبه ميزة "Jam" الجديدة من Spotify في كثير من النواحي ميزة
SharePlay، التي تتكامل مع Apple Music
للسماح بالاستماع التعاوني، في iOS 17، تدعم Apple Music
الآن أيضًا SharePlay عبر CarPlay للسماح للأشخاص الآخرين في السيارة بالمساهمة في قائمة الانتظار، وفي الإصدار المستقبلي من iOS 17، ستضيف Apple Music
أيضًا دعمًا لقوائم التشغيل التعاونية.



سيتم طرح Jam ابتداءً من اليوم، ويمكنك تنزيل أحدث إصدار من تطبيق Spotify من
App Store.









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