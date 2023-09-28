خطوة بخطوة.. كيف تتخلص من قنوات واتساب المزعجة؟

MENAFN - Youm7) أطلق WhatsApp رسميًا ميزة القنوات الخاصة به في عدد من دول العالم مؤخرًا، وتتيح هذه الميزة الجديدة للأفراد تلقي التحديثات المهمة بطريقة أكثر تخصيصًا، وتؤكد شركة Meta، الشركة الأم لتطبيق WhatsApp، على هدفها المتمثل في إنشاء خدمة بث خاصة باستخدام ميزة قنوات WhatsApp. ما هي قنوات الواتساب

تعمل ميزة القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، مما يمكّن المسؤولين من مشاركة مجموعة متنوعة من المحتوى بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وتعمل الشركة بنشاط على تطوير دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في اكتشاف القنوات التي تتوافق مع تفضيلاتهم.



وسيمكن هذا الدليل المستخدمين من استكشاف القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية المفضلة وتحديثات السلطة المحلية والمزيد، وعلاوة على ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار الانضمام إلى قنوات WhatsApp من خلال اتباع روابط الدعوة المشتركة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو عبر الإنترنت.يمكنك بسهولة متابعة قناة WhatsApp، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إلغاء متابعة قناة، فيمكنك القيام بذلك أيضًا من خلال بعض الخطوات السهلة، ويمكنك اختيار إلغاء متابعة القناة في أي وقت، عند إلغاء المتابعة، لن تتلقى إشعارات أو ترى تحديثات بعد الآن في قسم القنوات ضمن علامة تبويب التحديثات.خطوات إلغاء متابعة قناة واتساب 1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي. 2. انتقل الآن إلى علامة التبويب التحديثات. 3. بعد ذلك افتح القناة التي ترغب في إلغاء متابعتها. 4. الآن اضغط على قائمة النقاط الثلاث وحدد إلغاء المتابعة. 5. وأخيرًا قم بالتأكيد بالضغط على إلغاء المتابعة.