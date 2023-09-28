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الأمراض المنسية

9/28/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- هناك بعض الامراض التي تشغل الرأي العام وتخصص لها الامكانيات الهائلة، وتتنافس الشركات الدوائية في انتاجها ودعم الابحاث الخاصة بها، لكن قاعدة "الغني الكل بغني له والفقير ما حد بتفرج عليه" تتسيد المشهد.
القارة الافريقية قارة كبيرة سكانها على الاغلب فقراء ويصابون بأمراض تخص المناطق الاستوائية مثل الملاريا والحمى بأنواعها وانتشرت بينهم الفيروسات مثل الايبولا والايدز.
هذه الأمراض للفئات الفقيرة من المجتمعات الفقيرة وبخاصة في افريقيا يطلق عليها الأمراض المنسية، حيث تعتبر الأمراض المنسية والمنقولة بحاجة الى توجهات عالمية لدعمها، لا سيما في الدول النامية عندما لا تتوافر علاجاتها، مما يؤثر على صحة وحياة الشعوب النامية في آسيا وأفريقيا، لا سيما بين الفقراء الذين لا يستطيعون شراء أدويتهم أو لا تتاح لهم. فملايين البشر يموتون سنوياً لا سيما بسبب الأمراض الوقائية والتي يمكن علاجها. فالأمراض الاتصالية كالإيدز والدرن والملاريا تقتل 14 مليون شخص في كل أنحاء العالم من بينها
97 % في الدول النامية؛ في حين أن العلاجات موجودة، إذ اكتشفت في الدول الصناعية الغربية كالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وهي أدوية مكلفة ولا تتماشي مع دخول الأفراد في هذه الدول النامية.
هناك الملايين من البشر الذين يعانون من الأمراض المنسية التي يمكن الحد من انتشارها لو وفرت حكومات الدول النامية الموبوءة بلايين الدولارات للمقاومة والعلاج والأبحاث لتوفير الأدوية الناجعة. تعجز هذه الدول عن توفير هذه الأموال لشراء الأدوية. كما أن أكبر 20 شركة دوائية عالمية لم تنتج خلال الخمس سنوات الماضية دواءً جديداً لهذه الأمراض المهملة رغم خطورتها، ما عدا ما تنفقه على مرض الإيدز والسرطان وأمراض القلب لأنها أمراض تداهم الغرب أيضاً؛ ولا توجد دلائل على تطوير أدوية لعلاج الأمراض المهملة كالسل (tuberculosis)، وداء المثقبيات الأفريقي (African trypanosomiasis) وداء شاغاس (Chagas) وداء الليشمانيات (leishmaniasis)، على المدى القصير خلال السنوات القادمة. أما بالنسبة لأدوية الملاريا، فقد أصبح التوجه العلاجي لها باستعمال دواء artemisinin derivatives الذي أكتشف في الصين عام 1970.
وقد أنفقت مراكز الأبحاث في أميركا وانجلترا ما بين عامي 1988 و1999 حوالي 56 % من ميزانية أمراض المناطق الحارة لتصنيع أدوية ومطاعيم لمقاومة المرض رغم التقدم في مجال الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية والتعرف علي خريطة الطفيليات التي تسبب هذه الأمراض الإستوائية التي تسبب الملاريا وغيرها من الأمراض، إذ تعتبر الصناعة الدوائية أن الأبحاث واستحداث وتطوير الأدوية من الأمور المكلفة التي تتسم بالمخاطرة الربحية. الدول النامية فقيرة وليس لها قدرة على شراء الأدوية الجديدة في علاج هذه الأمراض المنتشرة والمتوطنة في بلدانها؛ عكس الدول الأوروبية التي تعتبر أمراضها سوقاً رائجة لتصريف الأدوية التي تعالج هذه الأمراض، مما يعوض الشركات الدوائية الكبرى عن تكاليف أبحاثها ويحقق ربحية هائلة لها. ومن ناحية أخرى، نجد الدول النامية لا تنفق أموالاً على الأبحاث الصحية، بينما لا تنظر مراكز الأبحاث في الدول الصناعية الكبرى إلى هذه الأمراض كتهديد مباشر لمواطنيها. لهذا لا تنفق أموالها على إستحداث وإنتاج أدوية لا تدر عائداً طائلاً بالنسبة لها. وتعتبر أمراض المناطق الحارة مثلاً صارخاً للأمراض المهمشة في ملف الصحة العالمية. فمن بين 1393 دواء تم الموافقة عليها ما بين عامي 1975 و 1999 نجد أن 1 % منها عبارة عن أدوية تخص أمراض المناطق الاستوائية الحارة.
الصيدلي ابراهيم علي ابورمان/ وزارة الصحة

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