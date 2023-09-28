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الترتير وأبو حويلة في بيت الشعر في المفرق

9/28/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استمرارا لرسالته التي أنشيء من أجلها ألا وهي رعاية الشعر والشعراء ، كما أراد له صاحب المبادرة وراعيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة حماه الله ، أستضاف بيت الشعر في مدينة المفرق مساء الأربعاء 27/9/2023 - وبحضور مدير البيت الاستاذ فيصل السرحان - الشاعر عادل الترتير والشاعر عز الدين أبو حويلة في أمسية شعرية أدار مفرداتها مدير ثقافة إربد الشاعر والقاص عاقل الخوالدة ، وحضرها جمهور مميز من الشعراء وعشاق الكلمة الذين اعتادوا على متابعة مختلف نشاطات البيت .
استهل الخوالدة تقديمه بالإشادة بالأصوات الشعرية الشابة الأخاذة التي تبهر السامع والتي تشكل حالة شعرية مميزة . الشاعر عادل الترتير اعتلى منصة الشعر وقدم وجبة أدبية شعرية خلابة بأسلوبه وتشكيلاته وصوره الجذابة الملفتة ، فقدم من فيض روحه وروعة احساسه أجمل القصيد ... ومن شعر الترتير :
يجيء الشعر والأحزان حولي لـعـل الشعــــــــر لم يبرأ بقولي
لعلي ما أجدت الشـعـــر يومـا تجلى الشعر فيــــك ولم يقل لي
بخط الدمع لا من عيـن همي نقشت على جبين الحزن إثمي
أنا من قبل أمي عشت عــمراً فـــأيـن العمر كي أحيـــاه أمي
يشاطرني البكاء سرير نومي أنام وتحرس الأنات جســــمي
أقــوم وجثة الأحــــلام تحتي تقول متى متى ينفض نومـــي
وأفضح للهوى بالشعر سري ويفضحني لدى الكتمان إثمــي
أحب وقلبي المسكيــن خلفي يصد ، وقوسها المشدود يرمي
الشاعر عز الدين أبو حويله قدم من بوحه شعرا رقيقا يفيض عاطفة صادقة .. أبحر بالجمهور في سفينة الشعر فقال :
إنّي رأيتُكَ في بقايا الثوبِ
تَحمِلُني صَغيرًا..
كنتَ أعظمَ مٍن غيابٍ
جاءَ يَختَطِفُ السّليقَةَ بالوداعِ
كأنّ تاريخًا مِن الذّكرى
يُسجّيني على أحلاميَ المُلقاةِ
في بِئرِ الطّفولةِ
يَحتَويني دونَ إدراكٍ بأني
ما استطعتُ مِن الغيابِ
سوى القصيدِ
وكلّ شعري ليس إلا
ما قرأتَ من الحياةْ..
إني شَمَمْتُكَ في ذُبولِ الثّوبِ
تنثُرني فَراشًا
تَستَقي منّي معانيها الأبوةِ
واصطِبارِ الصالحينْ..
إني شَمَمْتُكَ في ذُبولِ الثّوبِ
تَحرُسُني غمامًا
كيْ أعيدَ العطرَ
والزّهرَ اليقينْ..
فريق فضائية الشارقة طاف في أرجاء البيت وقام بعمل التغطية التلفزيونية المصورة بأبهى حلة .

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