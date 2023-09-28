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لماذا انبهرت باحثة أمريكية بسورة النحل؟(فيديو)

9/28/2023 4:26:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعربت باحثة أمريكية في علم النحل عن إعجابها الشديد بتوصيف القرآن للأدوار التي يقوم بها النحل داخل الخلية والمملكة، مؤكدة انبهارها بدقة التفاصيل الواردة في سورة النحل.

وظهرت الباحثة مكاي أورتن التي تعمل في تربية النحل في ولاية كاليفورنيا منذ 10 سنوات في مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام" وهي تحمل نسخة مترجمة من القرآن الكريم وبدأت في قراءة سورة النحل.

وقالت أورتن في الفيديو "سمعت أن هناك سورة في القرآن عن النحل. لذا أحببت التحقق من ذلك. وهذا ما وجدته. السورة رقم 16 وتسمى النحل. القرآن يحترم النحل بشدة لدرجة أنه يعتبر قتل النحل خطيئة".


وأضافت "هناك 3 أشياء رئيسية أعجبتني. الأمر الأول يتمثل في حديث القرآن عن العسل فهو يقول (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس). قال ألوان العسل المختلفة. يا رفاق تعلمون أنني أحب هذا. العسل طعام سحري وساحر للغاية".

وتابعت "الأمر الثاني يتمثل في محاكاة حياتك بعد العسل وكأن هذه هي الرسالة: أن تكون مجتهدا ومتفانيا مع كون الخلية هي منزلك والمستعمرة هي عائلتك، وفكرة أنه لا توجد وظيفة صغيرة جدا وأن هناك حاجة للجميع. أعتقد أن هذا جميل جدا".

وأردفت، "الأمر الثالث والأخير أعتقد أنه كان رائعا حقا وهو أن القرآن كتب في الأصل باللغة العربية وفي اللغة العربية هناك أفعال مؤنثة ومذكرة والأفعال التي استخدمها القرآن في وصف النحلة في البناء والأكل والبحث عن الطعام والعمل، كانت كلها أفعال مؤنثة".

وأوضحت "عندما كتب القرآن لم يكن هناك علم عن النحل. سواء النحل أو النحل العامل فإن الأنثى تأتي في المقام الأول. لذلك يقول الكثير من الناس إن هذا يعد إشارة واحدة وطريقة بسيطة يمكننا من خلالها معرفة أنه كتاب ملهم كتبه الله سواء كنت صاحب دين أو علماني فمن الماتع دائما التعرف على النحل". RT

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