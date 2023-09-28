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صدمات جفاف الأمطار.. خطر يهدد أمن المياه ودعوات لخطة وطنية

9/28/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمّان - وسط تنامي مخاوف تكرار ظاهرة جفاف الأمطار في بلد يصنف ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، أكّد خبراء في قطاع المياه ضرورة بناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف عبر تعزيز إدارة الطلب على المياه، وإعداد خطة وطنية شاملة لمواجهة تداعياته.
وعلى مشارف الموسم المطري المقبل 2023 – 2024، يتحول العجز المائي سريعا، ليكون هو الوضع المعتاد القديم الجديد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عملية وقابلة للتطبيق ضمن تحديات مائية ومالية، في وقت حذر فيه متخصصون، في تصريحات لـ"الغد"، من خطورة التحديات الناتجة عن شح المياه في الأردن مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
وفيما نبّه تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، وحصلت "الغد" على نسخة منه، من مخاطر ازدياد حدة "صدمات جفاف الأمطار" الشديدة، بمعنى هطول الأمطار أقل من متوسطها بنسبة 233 % في بعض المناطق في العالم على مدار نصف القرن الماضي، أوصى مختصون بأهمية الاستفادة القصوى من المياه المتاحة في الأردن، والحد من هدرها والمحافظة عليها وعلى مصادرها، وتقليل الفاقد، وتعزيز مبادئ استخدامها بأعلى درجات الكفاءة.
وفي هذا الإطار، أكدت الخبيرة الإقليمية في قطاع المياه م. ميسون الزعبي أهمية "حسن استثمار واستخدام المتوفر من مياه الأمطار، مهما كان قليلا، والتعرف على السبل السائدة لحصاد المياه، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير تقنياته في تأمين مصادر أساسية للمياه"، وذلك رغم ارتباط عمليات حصاد مياه الأمطار بعوامل رئيسية لا يمكن التحكم فيها كالظروف المناخية السائدة أو ظروف طبيعة التربة.
وقالت الزعبي إنه رغم التقدم المحرز في تنفيذ بعض البرامج في قطاع المياه في الأردن، إلا أن "الحاجة ما تزال ماسة لمزيد من الجهود الفعالة لضمان الأمن المائي والغذائي"، محذرة من خطورة التحديات الناتجة عن شح المياه في الأردن مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
ولبناء قدرة الأردن على الصمود في وجه الجفاف وتناقص الهطولات المطرية، أوصت الزعبي بضرورة تعزيز إدارة الطلب على المياه، وتحقيق التوازن بين إدارتي التزويد والطلب، والاستفادة القصوى من المياه المتاحة والحد من هدرها والمحافظة عليها وعلى مصادرها، وتقليل الفاقد وتعزيز مبادئ استخدامها بأعلى درجات الكفاءة.
كما دعت إلى أهمية استثمار الأردن وبشكل استباقي، في نظم المعلومات والمؤسسات والبنية التحتية التي تبني القدرة على الصمود أمام موجات الجفاف، والاعتماد على أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتحلية المياه، وبرامج إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها، فضلا عن تجميع مياه الأمطار.
وذلك إلى جانب تفعيل دور المؤسسات والتخطيط، عبر آليات كالتشريعات المتعلقة بالجفاف، وصولا للتأهب للجفاف والاستجابة له، وتنسيق التخطيط على مستويات متعددة لكل من الاستجابة للطوارئ قصيرة الأجل، وتخطيط الاستثمار طويل الأجل، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في تخطيط مشروعات مياه الشرب، خاصة في المناطق الريفية.
وأشارت الزعبي إلى ضرورة الاهتمام برفع كفاءة الاستخدام والسيطرة على التلوث، والحد من الاستخدام الجائر للمياه، توازيا واستناد إدارة المياه إلى نهج تشاركي يضم مستخدمي المياه ومخططيها وواضعي سياساتها، لوضع سياسات فعالة لمواجهة الاحتياجات المحددة.
من ناحيته، أوصى الأمين العام الأسبق لسلطة المياه م. إياد الدحيات، بضرورة إعداد خطة وطنية شاملة لمواجهة آثار الجفاف على القطاعات الرئيسية، وأهمها قطاعا المياه والزراعة.
ولفت الدحيات إلى أهمية أن تشتمل الخطة على استخدام أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتكنولوجيا الفضاء في النماذج التنبؤية لدراسة سلوك المتغيرات الجوية من حرارة ورطوبة ورياح.
وأكد أهمية بذل مزيد من الجهود الذكية لتقليل الطلب على المياه عبر جهود لرفع كفاءة استخدام المياه، من خلال إصلاح الكسور وتسرب المياه في الشبكات، وتقنين استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية في المناطق المرتفعة، وإعادة استخدام المياه المعالجة للاغراض الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروع التحلية والناقل الوطني.
ويساهم مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، بزيادة الصمود أمام تهديدات الجفاف، حيث سيوفر 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه غير التقليدية الناجمة عن التحلية لكافة الاستخدامات المنزلية وغير المنزلية، وسينتج عن استهلاكها 240 مليون متر مكعب سنويا من مياه الصرف المعالجة التي ستستخدم لغايات الري في وادي الأردن، ما يعني تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود.
وإلى جانب ذلك، دعا الدحيات إلى تشجيع الزراعات والنمط الزراعي المقاوم للجفاف، والتي تتكيف مع التغير المناخي، وزيادة كفاءة الري كالري بالتنقيط والرش، توازيا ومنح المزارعين حوافز لاعتماد تقنيات الري الموفرة للمياه.
وفي تفاصيل التقرير "البنك الدولي"، يتوقع أن تزيد مساحة الأراضي والسكان الذين يواجهون موجات جفاف شديدة إلى أكثر من الضعف على مستوى العالم، بحلول أواخر القرن الحادي والعشرين.
ورغم عدم تأكيدات التوقعات إزاء هطول الأمطار مستقبلا وإلى حد بعيد، فإن نماذج تغير المناخ تجمع على أن هطول الأمطار سيصبح أكثر تقلبا وتطرفا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، بحسب التقرير.
ولخّص استشاري المياه والبيئة د. لؤي الفروخ أهم الإجراءات المتعلقة بمواجهة جفاف الأمطار، بضرورة خفض الفاقد من المياه المنزلية أو الزراعية، والحصاد المائي المنزلي والزراعي، خاصة في المناطق الجبلية وذات الهطول المطري العالي، وصياغة برامج التوعيه للناس والمزارعين لتقنين الاستهلاك في فترات الجفاف.
ودعا الفروخ إلى وضع نظام التعويضات للمزارعين بشكل خاص والمستهلكين بشكل عام، مشيرا إلى إنشاء وحدة لإدارة الجفاف في وزارة المياه، وهي مسؤولة عن التنسيق مع كل الجهات المعنية، وتقوم بتنفيذ استراتيجية التخفيف من أثر الجفاف، وذلك من خلال مشروع قسم التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة الذي شارك بتنفيذه بالتعاون مع وزارتي المياه والبيئة.

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