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تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

9/28/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تكون الأجواء اليوم الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار و البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الأحد، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.-(بترا)

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