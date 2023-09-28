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الجيش يدعو مواليد 2006 للحصول على دفتر خدمة العلم

9/28/2023 4:26:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الافراد - دائرة التعبئة والجيش الشعبي، جميع مواليد عــام 2006 الذكور، إلى مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطق سكناهم للحصول على دفاتر خدمة علم.

ويأتي ذلك لتصويب أوضاعهم وحصرهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1 تشرين الاول 2023 واستناداً للمادة (15) من قانون خدمة العلــم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لعام 1986 والتي تنص (على كل أردني أكمل السابعة عشرة من عمره ضرورة الحصول على دفتر خدمة علم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة من عمره).

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، على ان صرف دفتر خدمة العلم للطلاب المنتظمين على مقاعد الدراسة سيكون من خلال مندوبين من مدارسهم وبالتنسيق مع فروع التعبئة المنتشرة في جميع محافظات المملكة.





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