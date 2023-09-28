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القضاة ناطقا رسميا ومديرا للعمليات وإدارة الشؤون القنصلية في الخارجية

9/28/2023 4:26:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تقرر تعيين السفير د. سفيان القضاة ناطقا رسميا ومديرا للعمليات وادارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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