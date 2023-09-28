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صناعة عمان تنظم يوما وظيفيا في سحاب يوفر 500 فرصة عمل

9/28/2023 4:25:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص المصانع الأردنية على اعطاء الإولوية في التوظيف لأبناء المناطق التي تتواجد فيها، دعما لأبناء المجتمع المحلي، وبما يحقق مصلحة الطرفين.

واضاف الجغبير خلال افتتاحه اليوم الوظيفي الذي نظمته وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من التعاون الدولي الالماني / مشروع التشغيل في الاردن في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية / سحاب، الثلاثاء، بحضور مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، بمشاركة 30 شركة صناعية، تعمل في مختلف القطاعاات الصناعية، ان فرص العمل المتاحة من قبل هذه الشركات تبلغ حوالي (500) فرصة عمل، موضحا ان المصانع الأردنية تقدم العديد من المزايا للعاملين لديها، ومنها تأمين وسائل المواصلات وكذلك وجبات غداء اضافة الى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، عدا عن المزايا الاضافية التي تقدمها بعض المصانع، مما يجعل العمل في المصانع جاذبا للشباب الأردني، كما انه يؤمن لهم مسارا وظيفيا قابلا للتطوير.

من جانبها، اشارت مديرة وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان دعاء الخريشا، ان الوحدة قامت بالتنسيق مع متصرفية سحاب وجمعية المستثمرين الاردنية وممثلي المجتمع المحلي في منطقة سحاب، خلال تنظيمها لهذا اليوم الوظيفي، مضيفة ان فرص العمل المتوفرة في اليوم الوظيفي متعددة ضمن مسميات وظيفية مختلفة ومستويات مهنية وتعليمية من الجامعي وحتى الدراسة الاعدادية.

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