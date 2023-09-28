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السفير الصيني: توافق بين عمان وبكين على القضايا الإقليمية

9/28/2023 4:25:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ايمان الفارس






اكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الاردن تشن تشوان دونغ، متانة وعمق علاقات الصداقة الأردنية الصينية، مشيرا لتوافق واسع بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية.
وقال دونغ، خلال احتفال أقامته السفارة الصينية مساء امس بمناسبة الذكرى ال 74 لتأسيس الصين، ان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري يتزايد بين البلدين بقوة، كما يتم تعزيز التبادلات الثقافية والشعبية.
واضاف السفير، خلال الحفل الذي يقام لأول مرة وجاهيا منذ وباء كورونا، ان حجم التجارة الثنائية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وصل لنحو 3.5 مليار دولار، فيما ازدادت واردات الصين من الأردن، بنحو 25%.
وبين خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية العربية والاجنبية وممثلي الصحف ووسائل الاعلام، أن الصين تواصل دورها البناء في منطقة الشرق الأوسط، لافتا لدعم بلاده للقضية الفلسطينية العادلة بثبات، الى جانب توسطها بين السعودية وإيران لإعادة علاقاتهما الدبلوماسية، بالاضافة لدفع الحل السياسي للأزمات السورية واليمنية وغيرها.
ودعا السفير الصيني المجتمع الدولي إلى دفع عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدا موقف الصين الذي سيبقى مساهما لإحلال السلام في الشرق الأوسط وشريكا لتعزيز التنمية في المنطقة.
وتدعم الصين، الأردن، وتوطدت علاقات التعاون بينهما بتوجيهات من قيادة البلدين، لاستكشاف طريق التحديث الذي يتماشى مع الظروف الوطنية للاردن وعاداته الثقافية، وفق السفير الذي أعرب عن استعداد بلاده لتكون شريكا للأردن في مسارات التحديث.
وبين أن السفارة الصينية أصدرت تأشيرة لنحو 7500 شخص العام الحالي، ونظمت دورات تدريبية لنحو 400 أردني في مجالات الصحة والزراعة والجيل الخامس وغيرها.
وحول العلاقات العربية الصينية، قال دونغ إن القمة الصينية العربية الأولى انعقدت في نهاية العام الماضي، الأمر الذي شكل معلما تاريخيا للعلاقات الصينية العربية، حيث خطط الاتجاهات لبناء مجتمع مستقبل مشترك بين الصين والدول العربية، وأطلق الأعمال الثمانية المشتركة.
واشار السفير إلى تدفق السيارات الكهربائية الصينية في شوارع الأردن، مبينا ان بلاده تحولت من الفقر والضعف إلى الرخاء والقوة، ونجحت في بناء مجتمع رغيد على نحو شامل، وتعاظم الحجم الاقتصادي الصيني بأكثر من 175 مرة.
وتابع أن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد، وأكبر دولة صناعية وأكبر دولة لتجارة السلع وأكبر دولة في احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، مضيفا ان الصين نجحت في إنهاء الفقر لأكثر من 800 مليون صيني.
ولفت لتحقيق الصين نموا ملحوظا في النصف الأول من هذا العام، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي الصيني بـ 5.5%، لتتصدر بين الاقتصادات الرئيسة العالمية، وتحتل الرقم الأول من حيث نسبة المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي.


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