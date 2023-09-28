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أمنية تنقل تجربة الفايبر المنزلي في الأردن للمستقبل

9/28/2023 4:25:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في خطوة من شأنها نقل تجربة الانترنت المنزلي في الأردن نحو المستقبل، أعلنت شركة أمنية، اليوم عن إطلاقها لتقنية فايبر لكل غرفة، فايبر بلس Fiber Plus، وبأسعار منافسة لتزود مشتركيها بأفضل تجربة ممكنة، من خلال توفير سرعات إنترنت عالية في جميع أرجاء المنزل دون انقطاع.

ويتوقع لهذه التقنية الحديثة التي ستوفرها شركة أمنية لعملائها بسرعات فائقة تتراوح ما بين 600 - 2000 ميجابت بالثانية في جميع أرجاء المنزل دون انقطاع، أن تحدث ثورة في حلول الاتصال خاصة عند استخدام منصات الترفيه والألعاب وتطبيقات الواقع الافتراضي ومواقع التعلم الإلكتروني، وذلك من خلال تمديد ألياف الفايبر لكل غرفة داخل المنزل بحرفية عالية ، وبما يعكس حرص الشركة على تقديم آخر وأحدث التقنيات وخدمات الانترنت عالية السرعة لمشتركيها.
وتعليقاً على هذه الخدمة، قال رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان: "يسعدنا إطلاق تقنية الفايبر لكل غرفة، فايبر بلس Fiber Plus ، التي تعد خطوة مهمة في مسيرتنا نحو توفير حلول اتصال متطورة لعملائنا. حيث نؤمن بأن هذه التقنية هي مستقبل الإنترنت المنزلي، لذا نلتزم بتزويدهم بأفضل التجارب الممكنة، من خلال توفير تجربة إنترنت لا مثيل لها ودون انقطاع."

وأضاف سويدان: "الابتكار هو أحد أسرار نجاح شركة أمنية، وقد ساعدها ذلك في بناء سمعة مرموقة بفضل التزامها بتقديم خدمة عالية الجودة لعملائها، واليوم نعزز من هذا النجاح بإطلاق تقنية الفايبر لكل غرفة، نحن واثقون من أن هذه التقنية ستحقق أهداف التحول الرقمي من جهة وستلبي احتياجات وتطلعات عملائنا من جهة أخرى."

تجدر الإشارة إلى أن تقنية فايبر لكل غرفة تعمل باستخدام عدة راوترات (نقاط وصول) موزعة بشكل استراتيجي في أنحاء المنزل لتوفير تغطية قوية في كل غرفة خصوصاً في المنازل والمكاتب ذات المساحات الكبيرة ذات الغرف والطوابق المتعددة.

للمزيد من المعلومات حول تقنية الفايبر إلى الغرف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة أمنية

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