غرف دبي تطلق منصة The Deals Hub للاتفاقيات والصفقات الاستثمارية خلال منتدى دبي للأعمال في 1-2 نوفمبر 2023

MENAFN - AETOSWire) كشفت غرف دبي النقاب عن إطلاق "The Deals Hub" وهي عبارة عن منصة نوعية تتيح مساحة مخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين حول العالم لعقد الصفقات والشراكات خلال منتدى دبي للأعمال، الذي سيُعقد في مدينة جميرا بدبي في نوفمبر المقبل.

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يجمع منتدى دبي للأعمال أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وتوفير فرص جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.

وتعتبر "The Deals Hub" منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والشراكات بين قادة الأعمال والمستثمرين بحضور ورعاية كبار المسؤولين وشخصيات بارزة تمثل القطاعين العام والخاص وسط حضور إعلامي عالمي كثيف.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "يشكّل منتدى دبي للأعمال منصة فريدة من نوعها تسمح بعقد الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية التي من شأنها لإطلاق العنان لفرص الأعمال المربحة التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي. يؤكد إطلاق منصة صفقات الأعمال The Deals Hub على مكانة دبي المتنامية، كعاصمة رائدة للاقتصاد العالمي، كما تعكس جاذبية الإمارة ونجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم توسع الأعمال".

ستستضيف المنصة مجموعة شاملة وواسعة من الصفقات، بدءاً من الشراكات الكبرى، والمشاريع المشتركة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاكتتابات الأولية العامة، وصولاً إلى الاستثمارات الكبيرة، وجولات جمع التمويل والعقود الحكومية، واتفاقيات التجارة العابرة للحدود، ومذكرات التفاهم.

سينعقد منتدى دبي للأعمال في مدينة جميرا يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

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لمحة عن غرف دبي:

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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