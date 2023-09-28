غرف دبي تطلق منصة The Deals Hub للاتفاقيات والصفقات الاستثمارية خلال منتدى دبي للأعمال في 1-2 نوفمبر 2023

(MENAFN
- AETOSWire) كشفت غرف دبي النقاب عن إطلاق "The Deals Hub" وهي عبارة عن منصة نوعية تتيح مساحة مخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين حول العالم لعقد الصفقات والشراكات خلال منتدى دبي للأعمال، الذي سيُعقد في مدينة جميرا بدبي في نوفمبر المقبل.
تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يجمع منتدى دبي للأعمال أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وتوفير فرص جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.
وتعتبر "The Deals Hub" منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والشراكات بين قادة الأعمال والمستثمرين بحضور ورعاية كبار المسؤولين وشخصيات بارزة تمثل القطاعين العام والخاص وسط حضور إعلامي عالمي كثيف.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "يشكّل منتدى دبي للأعمال منصة فريدة من نوعها تسمح بعقد الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية التي من شأنها لإطلاق العنان لفرص الأعمال المربحة التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي. يؤكد إطلاق منصة صفقات الأعمال The Deals Hub على مكانة دبي المتنامية، كعاصمة رائدة للاقتصاد العالمي، كما تعكس جاذبية الإمارة ونجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم توسع الأعمال".
ستستضيف المنصة مجموعة شاملة وواسعة من الصفقات، بدءاً من الشراكات الكبرى، والمشاريع المشتركة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاكتتابات الأولية العامة، وصولاً إلى الاستثمارات الكبيرة، وجولات جمع التمويل والعقود الحكومية، واتفاقيات التجارة العابرة للحدود، ومذكرات التفاهم.
سينعقد منتدى دبي للأعمال في مدينة جميرا يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
للتسجيل لحضور هذا الحدث، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: register.dubaibusinessforum
لمحة عن غرف دبي:
تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.
يرجى زيارة موقعنا الالكتروني
تابعوا غرفة تجارة دبي على الروابط الالكترونية التالية :
فيسبوك:
"تويتر":
"لينكد إن":
"يوتيوب":
"انستغرام":
MENAFN28092023004146001356ID1107157211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.