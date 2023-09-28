شاومي تعلن عن الإطلاق العالمي لسلسلة Xiaomi 13T

(MENAFN
- AETOSWire)
كشفت شركة "شاومي" النقاب عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة 13T خلال حدث إطلاق عالمي أقيم في العاصمة الألمانية برلين في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الحالي. تم تصميم هذه السلسلة من الهواتف للعملاء في العالم الذين يتطلعون لإطلاق العنان لابداعهم البصري، حيث يتميز الهاتف بعدسات Leica البصرية الإحترافية للحصول على صور Leica الأصلية. و بفضل الأداء المتقدم وعمر البطارية الطويل الأمد والشاشة الواضحة تماما، تضمن سلسلة Xiaomi للمستخدمين، تجربة استثنائية للتصوير الفوتوغرافي ومشاهدة المحتوى المرئي بجودة عالية والإستخدام اليومي.
خلال حفل إطلاق حصري أقيم في نادي بولغري لليخوت في دبي بحضور وسائل الإعلام، تم الكشف عن الإصدار المرتقب لسلسلة Xiaomi 13T في الإمارات العربية المتحدة. شهد الحدث مشاركة أكثر من 70 شخصاً بارزاً، من روّاد صناعة المحتوى والمحررون التقنيون وممثلو وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدون، وشمل الحفل الكشف عن جهازي Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T. ومن بين أبرز الضيوف الممثلين الرسميين للعلامة التجارية Leica المصورين أميت كار وهشام خونجي، الذين شاركوا نظرتهم الخاصة وخبراتهم الفريدة في عالم التصوير الفوتوغرافي مع الحاضرين.
وسمحت منطقة التجربة للضيوف باستكشاف الميزات الرائعة للسلسلة الجديدة، واختبار العديد من
منتجات الهواتف والأكسسوارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك سلسلة Xiaomi TV A Pro، والإصدار الثامن من ساعات Xiaomi Smart Band وسعرها 149 درهمًا إماراتيًا، والإصدار الثاني من ساعات Xiaomi Watch Pro، بسعر 999 درهمًا إماراتيًا. وقد أثارت هذه المنتجات إعجاب الجميع واستحسانهم.
وفي هذا السياق، أعرب أرجون باترا، المدير الإقليمي لشركة "شاومي" في دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن عن حماسه قائلاً: "يسعدنا أن نطرح سلسلة Xiaomi 13T لعملائنا الكرام في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. تشكّل هذه المجموعة الجديدة والمبتكرة دليلاً على تفانينا والتزامنا الراسخ بدفع الحدود التكنولوجية، وتقديم أداء استثنائي، وتصميم جذاب، وتجربة مستخدم سلسة".
تشكّل سلسلة Xiaomi 13T عصراً جديداً من التصوير الفوتوغرافي المتطور بالهواتف الذكية، من خلال طرح عدسات Summicron المصممة بالتعاون مع Leica. تأتي أجهزة Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T مجهزة بكاميرا ثلاثية تتضمن عدسة بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل بنطاق ديناميكي مثير للإعجاب، وعدسة مزوّدة بخاصية التقريب البصري ينتج عنها صور مذهلة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية Ultrawide بدقة 12 ميجابكسل للحصول على لقطات بانورامية شاملة. تلتقط هذه الكاميرات التي تتمتع بجودة Leica العالية لحظات لا تُنسى مع اعتماد تألق لطيف الألوان الكامل DCI-P3.
تقدم سلسلة Xiaomi 13T أنماطاً متميّزة للتصوير الفوتوغرافي، من بينها Leica Authentic وLeica Vibrant Look، إلى جانب مجموعة من ستة مرشحات (فلاتر) Leica وأربع علامات مائية مبتكرة من Leica لتحفيزكم على الإبداع.
أصبح بإمكانكم تحسين صوركم باستخدام أنماط التصوير الفوتوغرافي المخصصة في الوضع الاحترافي، بما يمكّنكم المحافظة على أدق التفاصيل والألوان النابضة بالحياة. هذا وتتيح لكم تقنية Xiaomi ProFocus التقاط صور متحركة دقيقة الوضوح وصور شخصية جذابة.
ارتقوا بتجربتكم في مجال تصوير الفيديو باستخدام هاتف Xiaomi 13T Pro، الذي يتيح لكم تحقيق أحلامكم بفضل قدرته على تسجيل فيديو بخاصية 10 بت 4:2:0 بمعيار ترميز عالي الفعالية يبلغ H.265، وفق معيار تشفير الفيديو Rec.709 للحصول على ألوان دقيقة، وقدرات تسجيل مقفاطع الفيديو بدقة مذهلة تبلغ 8K. وقد تمّ تزويد الكاميرا ذات الزاوية الواسعة التي تبلغ دفتها 50 ميجابكسل مزوّدة بميزة التثبيت البصري للصور OIS وميزة الثبيت الإلكتروني للصور EIS بشكل يخوّلكم التقاط صور ثابتة. هذا و يوفر هاتف Xiaomi 13T فيديو بدقة 4K بجميع الأطوال البؤرية وإمكانية التقاط صور بسلاسة في الوضع الاحترافي وتحرير الموسيقى التصويرية.
تقدّم أجهزة Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T تجربة مشاهدة خاطفة للأنفاس بفضل شاشة CrystalRes مقاس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث بقياس 144 هرتز، ودقة 1.5K . ويوفّر الجهازان، اللذين يتميزان بدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة، صوراً عالية الوضوح بألوان نابضة بالحياة، تغطي طيف الألوان DCI-P3 الكامل وتدعم 68 مليار لون مذهل باستخدام تقنية المدى الديناميكي العالي "إتش دي آر 10+" (HDR10+). وتعمل مكبرات الصوت المزدوجة المجهزة بتقنية الصوت "دولبي أتموس" على إثراء المحتوى الخاص بكم وتزويدكم بتجربة غامرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم الاستفادة من سعة تخزين سحابية تبلغ 100 جيجابايت من "جوجل وان" (Google One) لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر باستخدام "يوتيوب بريميوم" بدون إعلانات.
وتشكل كفاءة الطاقة الاستثنائية وعمر البطارية الطويل ميزتان أساسيتان لـسلسلتي Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T. يعمل هاتف Xiaomi 13T Pro بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9200+، فيما يعمل هاتف Xiaomi 13T بواسطة شريحة MediaTek Dimensity 8200-Ultra. وكلاهما يتميز بلوحة امتصاص من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 5000 ملليمتر (2) لتحسين التبديد الحراري. يدعم هاتف Xiaomi 13T Pro الشحن الفائق بقدرة 120 واط، ويمكّن شحن الجهاز بالكامل خلال 19 دقيقة فقط. ويوفر كلا الطرازين خيارات شحن سريع. هذا وتم دمج ميزات الأمان، من ضمن ذلك تقنيات ISP وSOA وDTPT، لحماية البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.
تتوفر هواتف Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T بثلاثة ألوان أنيقة وهي: الأزرق الفاتح Alpine Blue مع الجلد النباتي Xiaomi BioComfort، والأخضر Meadow Green، والأسود مع ظهر زجاجي لامع. هذا ويدعم كلا الجهازين معيار مقاومة الماء والغبار (IP68)، وهو أعلى مستوى من معايير مقاومة الماء والغبار يوفر الأناقة والمتانة. يبلغ سعر هاتف Xiaomi 13T Pro حوالى 2499 درهمًا إماراتيًا، أما هاتف Xiaomi 13T المتاح باللونين الأخضر والأسود فيبلغ سعره 1799 درهمًا إماراتيًا.
تلتزم بالابتكار والجودة من خلال إجراء تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لأربعة أجيال متتالية وخمسة أعوام من تحديثات الأمان على جهازي Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro.
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