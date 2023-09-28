شاومي تعلن عن الإطلاق العالمي لسلسلة Xiaomi 13T

كشفت شركة "شاومي" النقاب عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة 13T خلال حدث إطلاق عالمي أقيم في العاصمة الألمانية برلين في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الحالي. تم تصميم هذه السلسلة من الهواتف للعملاء في العالم الذين يتطلعون لإطلاق العنان لابداعهم البصري، حيث يتميز الهاتف بعدسات Leica البصرية الإحترافية للحصول على صور Leica الأصلية. و بفضل الأداء المتقدم وعمر البطارية الطويل الأمد والشاشة الواضحة تماما، تضمن سلسلة Xiaomi للمستخدمين، تجربة استثنائية للتصوير الفوتوغرافي ومشاهدة المحتوى المرئي بجودة عالية والإستخدام اليومي.

خلال حفل إطلاق حصري أقيم في نادي بولغري لليخوت في دبي بحضور وسائل الإعلام، تم الكشف عن الإصدار المرتقب لسلسلة Xiaomi 13T في الإمارات العربية المتحدة. شهد الحدث مشاركة أكثر من 70 شخصاً بارزاً، من روّاد صناعة المحتوى والمحررون التقنيون وممثلو وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدون، وشمل الحفل الكشف عن جهازي Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T. ومن بين أبرز الضيوف الممثلين الرسميين للعلامة التجارية Leica المصورين أميت كار وهشام خونجي، الذين شاركوا نظرتهم الخاصة وخبراتهم الفريدة في عالم التصوير الفوتوغرافي مع الحاضرين.

وسمحت منطقة التجربة للضيوف باستكشاف الميزات الرائعة للسلسلة الجديدة، واختبار العديد من

منتجات الهواتف والأكسسوارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك سلسلة Xiaomi TV A Pro، والإصدار الثامن من ساعات Xiaomi Smart Band وسعرها 149 درهمًا إماراتيًا، والإصدار الثاني من ساعات Xiaomi Watch Pro، بسعر 999 درهمًا إماراتيًا. وقد أثارت هذه المنتجات إعجاب الجميع واستحسانهم.

وفي هذا السياق، أعرب أرجون باترا، المدير الإقليمي لشركة "شاومي" في دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن عن حماسه قائلاً: "يسعدنا أن نطرح سلسلة Xiaomi 13T لعملائنا الكرام في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. تشكّل هذه المجموعة الجديدة والمبتكرة دليلاً على تفانينا والتزامنا الراسخ بدفع الحدود التكنولوجية، وتقديم أداء استثنائي، وتصميم جذاب، وتجربة مستخدم سلسة".

تشكّل سلسلة Xiaomi 13T عصراً جديداً من التصوير الفوتوغرافي المتطور بالهواتف الذكية، من خلال طرح عدسات Summicron المصممة بالتعاون مع Leica. تأتي أجهزة Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T مجهزة بكاميرا ثلاثية تتضمن عدسة بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل بنطاق ديناميكي مثير للإعجاب، وعدسة مزوّدة بخاصية التقريب البصري ينتج عنها صور مذهلة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية Ultrawide بدقة 12 ميجابكسل للحصول على لقطات بانورامية شاملة. تلتقط هذه الكاميرات التي تتمتع بجودة Leica العالية لحظات لا تُنسى مع اعتماد تألق لطيف الألوان الكامل DCI-P3.

تقدم سلسلة Xiaomi 13T أنماطاً متميّزة للتصوير الفوتوغرافي، من بينها Leica Authentic وLeica Vibrant Look، إلى جانب مجموعة من ستة مرشحات (فلاتر) Leica وأربع علامات مائية مبتكرة من Leica لتحفيزكم على الإبداع.

أصبح بإمكانكم تحسين صوركم باستخدام أنماط التصوير الفوتوغرافي المخصصة في الوضع الاحترافي، بما يمكّنكم المحافظة على أدق التفاصيل والألوان النابضة بالحياة. هذا وتتيح لكم تقنية Xiaomi ProFocus التقاط صور متحركة دقيقة الوضوح وصور شخصية جذابة.

ارتقوا بتجربتكم في مجال تصوير الفيديو باستخدام هاتف Xiaomi 13T Pro، الذي يتيح لكم تحقيق أحلامكم بفضل قدرته على تسجيل فيديو بخاصية 10 بت 4:2:0 بمعيار ترميز عالي الفعالية يبلغ H.265، وفق معيار تشفير الفيديو Rec.709 للحصول على ألوان دقيقة، وقدرات تسجيل مقفاطع الفيديو بدقة مذهلة تبلغ 8K. وقد تمّ تزويد الكاميرا ذات الزاوية الواسعة التي تبلغ دفتها 50 ميجابكسل مزوّدة بميزة التثبيت البصري للصور OIS وميزة الثبيت الإلكتروني للصور EIS بشكل يخوّلكم التقاط صور ثابتة. هذا و يوفر هاتف Xiaomi 13T فيديو بدقة 4K بجميع الأطوال البؤرية وإمكانية التقاط صور بسلاسة في الوضع الاحترافي وتحرير الموسيقى التصويرية.

تقدّم أجهزة Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T تجربة مشاهدة خاطفة للأنفاس بفضل شاشة CrystalRes مقاس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث بقياس 144 هرتز، ودقة 1.5K . ويوفّر الجهازان، اللذين يتميزان بدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة، صوراً عالية الوضوح بألوان نابضة بالحياة، تغطي طيف الألوان DCI-P3 الكامل وتدعم 68 مليار لون مذهل باستخدام تقنية المدى الديناميكي العالي "إتش دي آر 10+" (HDR10+). وتعمل مكبرات الصوت المزدوجة المجهزة بتقنية الصوت "دولبي أتموس" على إثراء المحتوى الخاص بكم وتزويدكم بتجربة غامرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم الاستفادة من سعة تخزين سحابية تبلغ 100 جيجابايت من "جوجل وان" (Google One) لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر باستخدام "يوتيوب بريميوم" بدون إعلانات.

وتشكل كفاءة الطاقة الاستثنائية وعمر البطارية الطويل ميزتان أساسيتان لـسلسلتي Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T. يعمل هاتف Xiaomi 13T Pro بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9200+، فيما يعمل هاتف Xiaomi 13T بواسطة شريحة MediaTek Dimensity 8200-Ultra. وكلاهما يتميز بلوحة امتصاص من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 5000 ملليمتر (2) لتحسين التبديد الحراري. يدعم هاتف Xiaomi 13T Pro الشحن الفائق بقدرة 120 واط، ويمكّن شحن الجهاز بالكامل خلال 19 دقيقة فقط. ويوفر كلا الطرازين خيارات شحن سريع. هذا وتم دمج ميزات الأمان، من ضمن ذلك تقنيات ISP وSOA وDTPT، لحماية البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.

تتوفر هواتف Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T بثلاثة ألوان أنيقة وهي: الأزرق الفاتح Alpine Blue مع الجلد النباتي Xiaomi BioComfort، والأخضر Meadow Green، والأسود مع ظهر زجاجي لامع. هذا ويدعم كلا الجهازين معيار مقاومة الماء والغبار (IP68)، وهو أعلى مستوى من معايير مقاومة الماء والغبار يوفر الأناقة والمتانة. يبلغ سعر هاتف Xiaomi 13T Pro حوالى 2499 درهمًا إماراتيًا، أما هاتف Xiaomi 13T المتاح باللونين الأخضر والأسود فيبلغ سعره 1799 درهمًا إماراتيًا.

تلتزم بالابتكار والجودة من خلال إجراء تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لأربعة أجيال متتالية وخمسة أعوام من تحديثات الأمان على جهازي Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro.