Afiniti تعيّن Hassan Afzal رئيسًا تنفيذيًا لها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Afiniti، المزود الرائد لحلول الاقتران السلوكي المؤسسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتفاعلات العملاء، عن تعيين Hassan Afzal في منصب الرئيس التنفيذي ومدير مجلس الإدارة لـ Afiniti.

وسيخلف Mr. Afzal، وهو رجل أعمال ذو خبرة، Larry Babbio الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لـ Afiniti عام 2021. ويأتي تعيينه تتويجا لخطة خلافة الرئيس التنفيذي وعملية البحث اللاحقة التي أجراها مجلس الإدارة. يعرب مجلس الإدارة عن امتنانه لـ Mr. Babbio لالتزامه الثابت تجاه Afiniti ويسعده أن الشركة ستستمر في الاستفادة من خبرته حيث سيبقى مع Afiniti كمدير لمجلس الإدارة.

انضم Mr. Afzal إلى Afiniti عام 2007 كواحد من أوائل موظفيها وعمل كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا فيها، مما جعله مهندسًا رئيسيًا لتقنية Afiniti الفريدة والحاصلة على براءة اختراع. لقد كان عامل تمكين أساسيًا لنمو Afiniti إلى نطاقها الحالي الذي يبلغ حوالي 1,500 موظف في 20 دولة. Mr. Afzal حاصل على درجة الماجستير في الكمبيوتر ونظم المعلومات من جامعة بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة فيرجينيا.

صرح Mr. Afzal: "إنني أتطلع إلى قيادة هذه الشركة العظيمة والاستفادة من قوة موظفينا وثقافتنا وتركيزنا الذي يركز على العملاء". "باعتبارها شركة رائدة في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعلات العملاء بشكل قابل للقياس، تتمتع Afiniti بفرصة مثيرة لنشر المزيد من الذكاء والأتمتة ضمن تجربة العملاء. سأعمل مع Larry ومجلس الإدارة على تحقيق انتقال سلس وأشكر Larry على توجيهاته خلال العامين الماضيين."

صرح Mr. Babbio: "لقد جلب Hassan ثروة من الخبرة والمهارات الإستراتيجية والقيادية الممتازة إلى Afiniti، ويسعدنا أنه سيكون رئيسنا التنفيذي". "لقد أثار إعجاب مجلس الإدارة بالتأثير الذي أحدثه في Afiniti، حيث جلب عقلية قوية تركز على العملاء وقيادة تكنولوجية إبداعية. ويؤمن مجلس الإدارة أن مهاراته القيادية وخبرته ستقود Afiniti خلال مرحلتها الإستراتيجية التالية.

نبذة عن Afiniti

تستخدم Afiniti تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع لإقران المشاركين في تفاعلات العملاء بناءً على مدى احتمالية تفاعلهم. تُستخدم تقنيتها عالميًا في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والسفر والضيافة والتأمين والخدمات المصرفية، وعبر قنوات تجربة العملاء المتعددة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة .

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