Afiniti تعيّن Hassan Afzal رئيسًا تنفيذيًا لها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Afiniti، المزود الرائد لحلول الاقتران السلوكي المؤسسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتفاعلات العملاء، عن تعيين Hassan Afzal في منصب الرئيس التنفيذي ومدير مجلس الإدارة لـ Afiniti.
وسيخلف Mr. Afzal، وهو رجل أعمال ذو خبرة، Larry Babbio الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لـ Afiniti عام 2021. ويأتي تعيينه تتويجا لخطة خلافة الرئيس التنفيذي وعملية البحث اللاحقة التي أجراها مجلس الإدارة. يعرب مجلس الإدارة عن امتنانه لـ Mr. Babbio لالتزامه الثابت تجاه Afiniti ويسعده أن الشركة ستستمر في الاستفادة من خبرته حيث سيبقى مع Afiniti كمدير لمجلس الإدارة.
انضم Mr. Afzal إلى Afiniti عام 2007 كواحد من أوائل موظفيها وعمل كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا فيها، مما جعله مهندسًا رئيسيًا لتقنية Afiniti الفريدة والحاصلة على براءة اختراع. لقد كان عامل تمكين أساسيًا لنمو Afiniti إلى نطاقها الحالي الذي يبلغ حوالي 1,500 موظف في 20 دولة. Mr. Afzal حاصل على درجة الماجستير في الكمبيوتر ونظم المعلومات من جامعة بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة فيرجينيا.
صرح Mr. Afzal: "إنني أتطلع إلى قيادة هذه الشركة العظيمة والاستفادة من قوة موظفينا وثقافتنا وتركيزنا الذي يركز على العملاء". "باعتبارها شركة رائدة في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعلات العملاء بشكل قابل للقياس، تتمتع Afiniti بفرصة مثيرة لنشر المزيد من الذكاء والأتمتة ضمن تجربة العملاء. سأعمل مع Larry ومجلس الإدارة على تحقيق انتقال سلس وأشكر Larry على توجيهاته خلال العامين الماضيين."
صرح Mr. Babbio: "لقد جلب Hassan ثروة من الخبرة والمهارات الإستراتيجية والقيادية الممتازة إلى Afiniti، ويسعدنا أنه سيكون رئيسنا التنفيذي". "لقد أثار إعجاب مجلس الإدارة بالتأثير الذي أحدثه في Afiniti، حيث جلب عقلية قوية تركز على العملاء وقيادة تكنولوجية إبداعية. ويؤمن مجلس الإدارة أن مهاراته القيادية وخبرته ستقود Afiniti خلال مرحلتها الإستراتيجية التالية.
نبذة عن Afiniti
تستخدم Afiniti تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع لإقران المشاركين في تفاعلات العملاء بناءً على مدى احتمالية تفاعلهم. تُستخدم تقنيتها عالميًا في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والسفر والضيافة والتأمين والخدمات المصرفية، وعبر قنوات تجربة العملاء المتعددة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة .
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