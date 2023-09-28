منشأة إنتاج البطاريات Hithium تحصل على الاعتماد باعتبارها محايدة للكربون

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت منشأة إنتاج وتصنيع البطاريات الثابتة Hithium التي يقع مقرها الرئيسي في شيامن، الصين، على شهادة حياد الكربون المعترف بها عالميًّا PAS 2060 (0412TZH01106: (رقم الشهادة يعتمد معيار الاعتماد هذا على المنهجيات المُحدَّدة، وفقًا لـ TÜV Süd، لحساب البصمة الكربونية للمحطة (مثل بروتوكول GHG و (ISO 14064) ويقيِّم، عند الحاجة، تأثير شهادات الموازنة العالية الجودة من المشاريع المناخية (بما في ذلك آلية التنمية النظيفة (CDM)، والتنفيذ المشترك (JI)، وقاعدة الذهب (GS)، ومعايير الكربون المعتمدة (VCS).

تهدف الشركة إلى أن يكون المصنع معيارًا لصناعة تخزين الطاقة، ليترتب على ذلك الارتقاء بمعايير الإنتاج المستدام كواحد من أقدم مواقع إنتاج البطاريات في الصين يحصل على هذه الشهادة.

علَّق Jason Wang ، المدير العام لشركة Hithium قائلاً: "نشعر بالفخر الشديد بعد الحصول على هذه الشهادة بهذه السرعة وبوضع معايير عالية لصناعتنا. نهجنا في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتحقيق التصنيع المستدام متجذر في ثقافة شركتنا. لدينا رؤية مشتركة جميعًا بدءًا من قيادة الشركة وحتى كل عضو في الفريق، سواء في مجال البحث أو المبيعات أو على خط الإنتاج، تتمثل في أن تقليل انبعاثات الكربون هو التزام أساسي.

أعلنت شركة Hithium بمناسبة حصولها على شهادة مصنع محايد للكربون، أيضًا أهدافها التي هي أوسع المتعلقة بحياد الكربون:

التوصُّل إلى حياد الكربون في عمليات المجموعة بحلول عام 2025

للتوصُّل إلى حياد الكربون في العمليات الأساسية للمجموعة كلها (النطاق 1 و2)، ستستخدم شركة Hithium أكثر من 40% من الكهرباء المتجددة، إضافة إلى تقليل متوسط انبعاثات الكربون بنسبة 15% لكل من منتجاتها وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها (مقارنة بالعام القياسي 2022)، وزيادة معدل إعادة تدوير بنسبة 20% للمواد الخام المخردة.

حياد الكربون في عمليات التصنيع العالمية بحلول عام 2028

يتمثل هدف شركة Hithium في الوصول إلى نسبة 100% من استخدام الكهرباء المتجددة في المجموعة، مع اعتماد قواعد تصنيع البطاريات العالمية كمصانع محايدة للكربون، لتقليل متوسط انبعاثات الكربون بنسبة 30% لكل من المنتجات وفي سلسلة التوريد (مقارنة بالعام القياسي 2022)، وزيادة معدل إعادة التدوير بنسبة 40% للمواد الخام المخردة.

حياد الكربون في جميع أنحاء سلسلة الصناعة بحلول عام 2035

بحلول عام 2035، تهدف شركة Hithium إلى التوصُّل إلى حياد الكربون في سلسلة المجموعة كلها (النطاق 1 و2 و3)، طوال دورة حياة المنتج (باستثناء مرحلة الاستخدام)، وزيادة معدل إعادة التدوير بنسبة 80% للمواد الخام المخردة.

وكجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها، قامت الشركة المصنعة التي أُسست في عام 2019 أيضًا بالتسجيل مؤخرًا لدى وكالة تتبُّع الانبعاثات والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية (Achilles) وانضمت إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). تتضمَّن خطة الشركة التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف تحسين عملية الإنتاج، والتطبيقات الذكية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة والمواد القابلة لإعادة التدوير، والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المنخفضة الكربون.

نبذة عن شركة Hithium

أُسست شركة Hithium في عام 2019، وتُعدُّ شركة رائدة في مجال منتجات تخزين الطاقة الثابتة العالية الجودة للاستخدام على نطاق واسع وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. تشتمل ابتكارات Hithium على تحسينات رائدة في السلامة لبطاريات الليثيوم أيون إضافة إلى زيادة دورة الحياة، وتمتلك الشركة أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومنشآت إنتاج "ذكية" متعددة. وتتمتع بعقود من الخبرة المتراكمة في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، وبهذا تستفيد شركة Hithium من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتقديم إنجازات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن بالصين، ولديها مواقع أخرى في شينزين وتشونغتشينغ وميونيخ وكاليفورنيا. قامت شركة Hithium بشحن 11 جيجاواط/ساعة من سعة البطارية، و5 جيجاواط/ساعة في عام 2022 وحده، وتقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 45 جيجاواط/ساعة إلى 70 جيجاواط/ساعة بحلول نهاية عام 2023.

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