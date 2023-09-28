منشأة إنتاج البطاريات Hithium تحصل على الاعتماد باعتبارها محايدة للكربون

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت منشأة إنتاج وتصنيع البطاريات الثابتة Hithium التي يقع مقرها الرئيسي في شيامن، الصين، على شهادة حياد الكربون المعترف بها عالميًّا PAS 2060 (0412TZH01106: (رقم الشهادة يعتمد معيار الاعتماد هذا على المنهجيات المُحدَّدة، وفقًا لـ TÜV Süd، لحساب البصمة الكربونية للمحطة (مثل بروتوكول GHG و (ISO 14064) ويقيِّم، عند الحاجة، تأثير شهادات الموازنة العالية الجودة من المشاريع المناخية (بما في ذلك آلية التنمية النظيفة (CDM)، والتنفيذ المشترك (JI)، وقاعدة الذهب (GS)، ومعايير الكربون المعتمدة (VCS).
تهدف الشركة إلى أن يكون المصنع معيارًا لصناعة تخزين الطاقة، ليترتب على ذلك الارتقاء بمعايير الإنتاج المستدام كواحد من أقدم مواقع إنتاج البطاريات في الصين يحصل على هذه الشهادة.
علَّق Jason Wang ، المدير العام لشركة Hithium قائلاً: "نشعر بالفخر الشديد بعد الحصول على هذه الشهادة بهذه السرعة وبوضع معايير عالية لصناعتنا. نهجنا في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتحقيق التصنيع المستدام متجذر في ثقافة شركتنا. لدينا رؤية مشتركة جميعًا بدءًا من قيادة الشركة وحتى كل عضو في الفريق، سواء في مجال البحث أو المبيعات أو على خط الإنتاج، تتمثل في أن تقليل انبعاثات الكربون هو التزام أساسي.
أعلنت شركة Hithium بمناسبة حصولها على شهادة مصنع محايد للكربون، أيضًا أهدافها التي هي أوسع المتعلقة بحياد الكربون:
التوصُّل إلى حياد الكربون في عمليات المجموعة بحلول عام 2025
للتوصُّل إلى حياد الكربون في العمليات الأساسية للمجموعة كلها (النطاق 1 و2)، ستستخدم شركة Hithium أكثر من 40% من الكهرباء المتجددة، إضافة إلى تقليل متوسط انبعاثات الكربون بنسبة 15% لكل من منتجاتها وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها (مقارنة بالعام القياسي 2022)، وزيادة معدل إعادة تدوير بنسبة 20% للمواد الخام المخردة.
حياد الكربون في عمليات التصنيع العالمية بحلول عام 2028
يتمثل هدف شركة Hithium في الوصول إلى نسبة 100% من استخدام الكهرباء المتجددة في المجموعة، مع اعتماد قواعد تصنيع البطاريات العالمية كمصانع محايدة للكربون، لتقليل متوسط انبعاثات الكربون بنسبة 30% لكل من المنتجات وفي سلسلة التوريد (مقارنة بالعام القياسي 2022)، وزيادة معدل إعادة التدوير بنسبة 40% للمواد الخام المخردة.
حياد الكربون في جميع أنحاء سلسلة الصناعة بحلول عام 2035
بحلول عام 2035، تهدف شركة Hithium إلى التوصُّل إلى حياد الكربون في سلسلة المجموعة كلها (النطاق 1 و2 و3)، طوال دورة حياة المنتج (باستثناء مرحلة الاستخدام)، وزيادة معدل إعادة التدوير بنسبة 80% للمواد الخام المخردة.
وكجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها، قامت الشركة المصنعة التي أُسست في عام 2019 أيضًا بالتسجيل مؤخرًا لدى وكالة تتبُّع الانبعاثات والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية (Achilles) وانضمت إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). تتضمَّن خطة الشركة التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف تحسين عملية الإنتاج، والتطبيقات الذكية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة والمواد القابلة لإعادة التدوير، والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المنخفضة الكربون.
نبذة عن شركة Hithium
أُسست شركة Hithium في عام 2019، وتُعدُّ شركة رائدة في مجال منتجات تخزين الطاقة الثابتة العالية الجودة للاستخدام على نطاق واسع وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. تشتمل ابتكارات Hithium على تحسينات رائدة في السلامة لبطاريات الليثيوم أيون إضافة إلى زيادة دورة الحياة، وتمتلك الشركة أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومنشآت إنتاج "ذكية" متعددة. وتتمتع بعقود من الخبرة المتراكمة في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، وبهذا تستفيد شركة Hithium من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتقديم إنجازات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن بالصين، ولديها مواقع أخرى في شينزين وتشونغتشينغ وميونيخ وكاليفورنيا. قامت شركة Hithium بشحن 11 جيجاواط/ساعة من سعة البطارية، و5 جيجاواط/ساعة في عام 2022 وحده، وتقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 45 جيجاواط/ساعة إلى 70 جيجاواط/ساعة بحلول نهاية عام 2023.
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