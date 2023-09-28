شركة Linksys تعلن عن خطوتها التالية في مجال أمن الشبكات المنزلية والمكاتب الصغيرة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعلن شركة Linksys® ، وهي شركة رائدة في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة، في بيان يحمل العديد من الاتجاهات عن قدرة CognitiveTM Security الجديدة، والتي ستكمل سلسلة Designer التي تم إصدارها حديثًا حتى نهاية العام. سيتم بعد ذلك إطلاق تقنية "الأمن المعرفي" في "سلسلة Icon" التي سيتم الإعلان عنها قريبًا في وقت لاحق من هذا العام.

تتمثل منتجات "سلسلة Designer" التي تشتمل على تقنية الأمن المعرفي على النحو التالي:



Velop® Pro 6E – قيد الشحن حاليًا

Velop Pro 7 – الشحن في سبتمبر

Velop Micro Router 6 – من المتوقع طرحها في أكتوبر/نوفمبر Velop Micro Mesh 6 – من المتوقع طرحها في أكتوبر/نوفمبر

يشير مصطلح "المعرفي" في مجال التكنولوجيا إلى "تقنيات التفكير"، التي يمكنها حل المشكلات بشكل قاطع، إما عن طريق اختيار المستخدم أو التشغيل الآلي. في الطور الأول من تطبيقه، تم تطوير نظام الأمن المعرفي في Linksys بالكامل استنادًا إلى مدخلات المستخدمين وملاحظاتهم، مع التركيز على طريقة توفير الوقت والجهد للمستخدمين.

تتضمَّن بعض الميزات الرئيسية "للأمن المعرفي" ما يلي:



حظر المواقع الإلكترونية الضارة ومحتوى البالغين تلقائيًا باستخدام Fortinet® Secure DNS أو Cisco® OpenDNS.

الضيف الفوري : تُمكِّن هذه الميزة المستخدم من إصدار بيانات اعتماد مؤقتة للضيوف لاستخدام شبكتهم المنزلية. يتم حذف هذه الشبكات المؤقتة ذاتيًا بعد فترة زمنية مُحدَّدة مسبقًا. التمهيد الآمن/الصور : تعمل هذه الميزة على حماية شبكتك المنزلية من الاختراق من خلال ضمان إمكانية تثبيت البرامج الثابتة الموثوقة فقط وتطبيقها على أجهزة شبكتك المنزلية.

يتبع الأمن المعرفي نفس فكرة تقنيات Linksys التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما في ذلك الشبكة المعرفية والتجربة المعرفية. توفر هذه التقنيات قدرات "القيمة المستمرة" التي تتحسَّن مع كل تحديث. سيعمل الطور الثاني من الأمن المعرفي على أنسنة الشبكة المنزلية من خلال ميزات ذكية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:



تلقِّي إشعار عند انضمام جهاز جديد إلى الشبكة لأول مرة

رسالة تذكير متجددة لتغيير كلمة مرور مسؤول الشبكة نسخة احتياطية مشفرة تعمل من قِبل المستخدم لتكوين الشبكة

يعمل الأمن المعرفي باستمرار على تحسين أجهزة المستخدم عبر الإنترنت وضمان الاستخدام الآمن لشبكة WiFi. يستطيع المستخدمون إجراء تعديلات سهلة باستخدام تطبيق Linksys، الذي يوفر العديد من خيارات الأمان المتقدمة والمتطورة وخيارات التصفُّح الآمن لتعزيز الأمان عبر الإنترنت.

نبذة عن شركة Linksys

في Linksys، نُصمِّم البساطة حتى لا تتعرَّض لأي موقف تعقيد أبدًا. Linksys هي علامة تجارية رائدة تحتفل بمرور 35 عامًا على نشر الابتكار في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. إزاء وجود العديد من الأولويات التي تحظى بأهمية في الصناعة، تقدم Linksys منتجات بسيطة وسريعة وموثوقًا بها وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث يتم اتباع مبدأ "لا داعي لتكنولوجيا المعلومات".

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