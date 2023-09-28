شركة Linksys تعلن عن خطوتها التالية في مجال أمن الشبكات المنزلية والمكاتب الصغيرة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعلن شركة Linksys® ، وهي شركة رائدة في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة، في بيان يحمل العديد من الاتجاهات عن قدرة CognitiveTM Security الجديدة، والتي ستكمل سلسلة Designer التي تم إصدارها حديثًا حتى نهاية العام. سيتم بعد ذلك إطلاق تقنية "الأمن المعرفي" في "سلسلة Icon" التي سيتم الإعلان عنها قريبًا في وقت لاحق من هذا العام.
تتمثل منتجات "سلسلة Designer" التي تشتمل على تقنية الأمن المعرفي على النحو التالي:
Velop® Pro 6E – قيد الشحن حاليًا
Velop Pro 7 – الشحن في سبتمبر
Velop Micro Router 6 – من المتوقع طرحها في أكتوبر/نوفمبر
Velop Micro Mesh 6 – من المتوقع طرحها في أكتوبر/نوفمبر
يشير مصطلح "المعرفي" في مجال التكنولوجيا إلى "تقنيات التفكير"، التي يمكنها حل المشكلات بشكل قاطع، إما عن طريق اختيار المستخدم أو التشغيل الآلي. في الطور الأول من تطبيقه، تم تطوير نظام الأمن المعرفي في Linksys بالكامل استنادًا إلى مدخلات المستخدمين وملاحظاتهم، مع التركيز على طريقة توفير الوقت والجهد للمستخدمين.
تتضمَّن بعض الميزات الرئيسية "للأمن المعرفي" ما يلي:
حظر المواقع الإلكترونية الضارة ومحتوى البالغين تلقائيًا باستخدام Fortinet® Secure DNS أو Cisco® OpenDNS.
الضيف الفوري : تُمكِّن هذه الميزة المستخدم من إصدار بيانات اعتماد مؤقتة للضيوف لاستخدام شبكتهم المنزلية. يتم حذف هذه الشبكات المؤقتة ذاتيًا بعد فترة زمنية مُحدَّدة مسبقًا.
التمهيد الآمن/الصور : تعمل هذه الميزة على حماية شبكتك المنزلية من الاختراق من خلال ضمان إمكانية تثبيت البرامج الثابتة الموثوقة فقط وتطبيقها على أجهزة شبكتك المنزلية.
يتبع الأمن المعرفي نفس فكرة تقنيات Linksys التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما في ذلك الشبكة المعرفية والتجربة المعرفية. توفر هذه التقنيات قدرات "القيمة المستمرة" التي تتحسَّن مع كل تحديث. سيعمل الطور الثاني من الأمن المعرفي على أنسنة الشبكة المنزلية من خلال ميزات ذكية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
تلقِّي إشعار عند انضمام جهاز جديد إلى الشبكة لأول مرة
رسالة تذكير متجددة لتغيير كلمة مرور مسؤول الشبكة
نسخة احتياطية مشفرة تعمل من قِبل المستخدم لتكوين الشبكة
يعمل الأمن المعرفي باستمرار على تحسين أجهزة المستخدم عبر الإنترنت وضمان الاستخدام الآمن لشبكة WiFi. يستطيع المستخدمون إجراء تعديلات سهلة باستخدام تطبيق Linksys، الذي يوفر العديد من خيارات الأمان المتقدمة والمتطورة وخيارات التصفُّح الآمن لتعزيز الأمان عبر الإنترنت.
نبذة عن شركة Linksys
في Linksys، نُصمِّم البساطة حتى لا تتعرَّض لأي موقف تعقيد أبدًا. Linksys هي علامة تجارية رائدة تحتفل بمرور 35 عامًا على نشر الابتكار في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. إزاء وجود العديد من الأولويات التي تحظى بأهمية في الصناعة، تقدم Linksys منتجات بسيطة وسريعة وموثوقًا بها وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث يتم اتباع مبدأ "لا داعي لتكنولوجيا المعلومات".
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