Xsolla تعلن عن الاستحواذ على Acceleratxr، وهي منصة متعددة اللاعبين للألعاب

MENAFN - AETOSWire) )‏BUSINESS WIRE ) - أعلنت Xsolla، وهي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو، عن استحواذها الإستراتيجي على AcceleratXR، وهي مزود لتقنية الواجهة الخلفية للخادم داخل اللعبة المصممة لألعاب وبرامج الخدمة الحية. توفر منصة AcceleratXR ومحرك الشبكة قابلية قوية للتطوير، مما يدعم التجارب عبر منصات وأجهزة متعددة. وهي تعمل على غرار نظام التشغيل الأمثل للمحتوى الرقمي التفاعلي الحديث.

تُجهّز تقنية AcceleratXR فرق التطوير -بغض النظر عن الحجم أو مستوى المهارة- لإنشاء تجارب متطورة عبر الإنترنت وتجارب متعددة اللاعبين على نطاق واسع. تضم AcceleratXR أكثر من 20 نظامًا متخصصًا، مثل البرمجة السحابية الحية، وهي المنصة الأكثر مرونة ومليئة بالميزات لتطوير الألعاب والترفيه الرقمي والميتافيرس والمزيد.

يؤكد هذا الاستحواذ على النقلة التحويلية نحو تسويق حلول اللعب المشترك والدفع المشترك الشاملة عبر المنصات المتاحة خارج الصندوق، ما يسمح للاعبين بالحفاظ على هويتهم والوصول إلى سجل مشترياتهم عبر أي منصة يريدون اللعب عليها مثل الكمبيوتر الشخصي والويب ووحدة التحكم والهاتف المحمول والواقع الافتراضي.

قال Chris Hewish، الرئيس التنفيذي لشركة Xsolla: "اليوم، نرحب بـ AcceleratXR، وهي إضافة جديدة مهمة إلى عائلة Xsolla لتكنولوجيا الألعاب". "توفر AcceleratXR تقنية خلفية قوية لخادم الألعاب قادرة على تلبية احتياجات منصات مختلفة، من الويب إلى الكمبيوتر إلى وحدة التحكم إلى الهاتف المحمول. إنها خطوة واعدة في رحلتنا لإعادة تعريف تقنية اللعب المشترك عبر المنصات".

قال Jean-Philippe Steinmetz، المؤسس المشارك لشركة AcceleratXR: "نحن سعداء باستحواذ Xsolla، لأنه يعزز مهمتنا الأساسية المتمثلة في جعل أدوات تطوير الألعاب في متناول الجميع وتعزيز التجارب الاجتماعية داخل مجتمعات الألعاب". "تقدم هذه الخطوة المهمة إلى الأمام فرصًا واعدة لإعادة تشكيل صناعة الألعاب العالمية."

لمزيد من المعلومات حول AcceleratXR ، ترجى زيارة:

حول Xsolla

Xsolla هي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو مع مجموعة قوية ومعززة من الأدوات والخدمات المصممة بشكل خاص لصناعة ألعاب الفيديو. منذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت Xsolla الآلاف من مطوري الألعاب والناشرين من جميع الأحجام على تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها وتحقيق الدخل منها على مستوى العالم وعبر منصات متعددة. بصفتنا شركة رائدة مبتكرة في تجارة الألعاب، تتمثل مهمة Xsolla في حل التعقيدات الكامنة في التوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل لمساعدة شركائنا على الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية وتوليد المزيد من الإيرادات وإنشاء علاقات مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Xsolla في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ولها مكاتب في برلين وسيول وبكين وكوالالمبور وطوكيو ومدن حول العالم، وتدعم عناوين الألعاب الرئيسية مثل Valve وTwitch وRoblox وUbisoft وEpic Games وTake - Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo والمزيد.

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة: xsolla

حول AcceleratXR

AcceleratXR هو حل متعدد الاستخدامات لمطوري الألعاب يهدف إلى صياغة الألعاب والتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية. وهو يغطي مجموعة واسعة من منصات الألعاب من وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول إلى بيئات الواقع الافتراضي. من خلال تعزيز الاتصالات السلسة بين واجهات الألعاب المتنوعة هذه، يقلل AcceleratXR بشكل كبير من وقت التطوير والتكلفة، مما يتيح لمطوري الألعاب نشر ألعاب واسعة النطاق عبر الأنظمة الأساسية بشكل أكثر فعالية.

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة: acceleratxr

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.