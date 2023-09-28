Xsolla تعلن عن الاستحواذ على Acceleratxr، وهي منصة متعددة اللاعبين للألعاب

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE ) - أعلنت Xsolla، وهي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو، عن استحواذها الإستراتيجي على AcceleratXR، وهي مزود لتقنية الواجهة الخلفية للخادم داخل اللعبة المصممة لألعاب وبرامج الخدمة الحية. توفر منصة AcceleratXR ومحرك الشبكة قابلية قوية للتطوير، مما يدعم التجارب عبر منصات وأجهزة متعددة. وهي تعمل على غرار نظام التشغيل الأمثل للمحتوى الرقمي التفاعلي الحديث.
تُجهّز تقنية AcceleratXR فرق التطوير -بغض النظر عن الحجم أو مستوى المهارة- لإنشاء تجارب متطورة عبر الإنترنت وتجارب متعددة اللاعبين على نطاق واسع. تضم AcceleratXR أكثر من 20 نظامًا متخصصًا، مثل البرمجة السحابية الحية، وهي المنصة الأكثر مرونة ومليئة بالميزات لتطوير الألعاب والترفيه الرقمي والميتافيرس والمزيد.
يؤكد هذا الاستحواذ على النقلة التحويلية نحو تسويق حلول اللعب المشترك والدفع المشترك الشاملة عبر المنصات المتاحة خارج الصندوق، ما يسمح للاعبين بالحفاظ على هويتهم والوصول إلى سجل مشترياتهم عبر أي منصة يريدون اللعب عليها مثل الكمبيوتر الشخصي والويب ووحدة التحكم والهاتف المحمول والواقع الافتراضي.
قال Chris Hewish، الرئيس التنفيذي لشركة Xsolla: "اليوم، نرحب بـ AcceleratXR، وهي إضافة جديدة مهمة إلى عائلة Xsolla لتكنولوجيا الألعاب". "توفر AcceleratXR تقنية خلفية قوية لخادم الألعاب قادرة على تلبية احتياجات منصات مختلفة، من الويب إلى الكمبيوتر إلى وحدة التحكم إلى الهاتف المحمول. إنها خطوة واعدة في رحلتنا لإعادة تعريف تقنية اللعب المشترك عبر المنصات".
قال Jean-Philippe Steinmetz، المؤسس المشارك لشركة AcceleratXR: "نحن سعداء باستحواذ Xsolla، لأنه يعزز مهمتنا الأساسية المتمثلة في جعل أدوات تطوير الألعاب في متناول الجميع وتعزيز التجارب الاجتماعية داخل مجتمعات الألعاب". "تقدم هذه الخطوة المهمة إلى الأمام فرصًا واعدة لإعادة تشكيل صناعة الألعاب العالمية."
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حول Xsolla
Xsolla هي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو مع مجموعة قوية ومعززة من الأدوات والخدمات المصممة بشكل خاص لصناعة ألعاب الفيديو. منذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت Xsolla الآلاف من مطوري الألعاب والناشرين من جميع الأحجام على تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها وتحقيق الدخل منها على مستوى العالم وعبر منصات متعددة. بصفتنا شركة رائدة مبتكرة في تجارة الألعاب، تتمثل مهمة Xsolla في حل التعقيدات الكامنة في التوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل لمساعدة شركائنا على الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية وتوليد المزيد من الإيرادات وإنشاء علاقات مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Xsolla في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ولها مكاتب في برلين وسيول وبكين وكوالالمبور وطوكيو ومدن حول العالم، وتدعم عناوين الألعاب الرئيسية مثل Valve وTwitch وRoblox وUbisoft وEpic Games وTake - Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo والمزيد.
لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة: xsolla
حول AcceleratXR
AcceleratXR هو حل متعدد الاستخدامات لمطوري الألعاب يهدف إلى صياغة الألعاب والتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية. وهو يغطي مجموعة واسعة من منصات الألعاب من وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول إلى بيئات الواقع الافتراضي. من خلال تعزيز الاتصالات السلسة بين واجهات الألعاب المتنوعة هذه، يقلل AcceleratXR بشكل كبير من وقت التطوير والتكلفة، مما يتيح لمطوري الألعاب نشر ألعاب واسعة النطاق عبر الأنظمة الأساسية بشكل أكثر فعالية.
لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة: acceleratxr
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