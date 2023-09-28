مبادرة ما بعد 2020 التابعة لجائزة زايد للاستدامة تؤمّن المياه النظيفة لـ 10,000 شخص في فيتنام

تماشياً مع جهودها المستمرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أعلنت المبادرة الإنسانية الرائدة "ما بعد 2020"، التي تقودها دولة الإمارات وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، عن تركيب موارد مياه عذبة مستدامة بيئياً في المجتمعات المحلية الكائنة في ريف فيتنام لتوفير المياه النظيفة لـ 10,000 شخص.

تساهم مبادرة "ما بعد 2020" في ترسيخ إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مجال الاستدامة والعمل الإنساني من خلال نشر حلول وتقنيات مستدامة ضمن المجتمعات الأشد حاجة لها. ويعد هذا المشروع هو المشروع السادس عشر الذي تنفذه مبادرة "ما بعد 2020" بغية توفير حلول فعالة تسهم في تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد من المستفيدين في مخلف أنحاء العالم، وتعمل على توظيف التكنولوجيا من أجل خير الإنسانية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة الدكتور بدر المطروشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية: "تتشارك دولة الإمارات وجمهورية فيتنام إصراراً كبيراً وعزيمة لا تلين على تعزيز الحلول المبتكرة التي تعالج بشكل عاجل تحديات الاستدامة الملحة في العالم اليوم. وتسهم المبادرة الإنسانية 'ما بعد 2020' في بناء جسور التعاون وتسخير الابتكار لإحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع. ومع تنفيذ هذا المشروع لنشر أنظمة ترشيح المياه، تكون مبادرة 'ما بعد 2020' قد ساهمت بتوسيع نطاق الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الريفية الفيتنامية مما يضمن تأمين أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للحياة وتعزيز رفاه تلك المجتمعات وقدرتها على الصمود في وجه تداعيات تغير المناخ".

بدوره قال سعادة نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يندرج توفير مياه الشرب الآمنة لشعبنا على رأس أولويات الحكومة في فيتنام. وساهمت مبادرة 'ما بعد 2020' من خلال توفير مياه الشرب النظيفة لـ 10,000 نسمة من السكان المحليين في تأمين مصدر مستدام للمياه في المجتمعات النائية، الأمر الذي سيمكنهم من عيش حياة أكثر صحة وإنتاجية".

من جانبه، قال أمين بن الحاج السلمي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في "بنك بي إن بي باريبا" الشريك في مبادرة "ما بعد 2020": "انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المجتمع، نحن فخورون بالشراكة مع مبادرة 'ما بعد 2020' والعمل معها جنباً إلى جنب لتأمين الموارد الأساسية في المجتمعات المحتاجة. ومع تصاعد حدة تداعيات تغير المناخ، يواجه ملايين الأشخاص تحديات أكبر على مستويات الصحة والأمن الغذائي والمائي وسبل العيش، مما يضعنا في موقع المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للتعاون مع شركاء عالميين مثل مبادرة 'ما بعد 2020' من أجل إحداث تأثير حقيقي وقابل للتطوير".

تتمتع فيتنام بإمدادات وفيرة من موارد المياه الطبيعية مع احتضانها لأكثر من 2,360 نهراً، إلا أنها تواجه نقصاً حاداً في توافر المياه النظيفة. وعلى الرغم من أن البلاد قد حققت تقدماً سريعاً في تحسين إمدادات المياه على مدى العقود القليلة الماضية، تشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من سكان المناطق النائية التي تحتضن ثلثي سكان فيتنام، تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. ومن شأن نشر نظام ترشيح بسيط وفعال في تنقية مياه الأنهار والآبار أن يعزز الأمن المائي في البلاد بشكل كبير ويحسن أيضاً الصحة العامة للسكان.

وفي إطار هذا المشروع، تم توظيف ثمانية أنظمة ترشيح مياه من "سيف ووتر كيوب"، وهي منظمة عالمية غير ربحية وأحد المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة لعام 2019 ضمن فئة المياه، وذلك بهدف توفير المياه النظيفة لخمس قرى وثلاث مدارس في مقاطعة كوانغ نام في فيتنام. كما قامت "سيف ووتر كيوب" بتدريب 26 شخصاً، من بينهم 14 رجلاً و8 نساء، على كيفية استخدام النوافير وصيانتها.

تم تطوير تقنية نوافير "سيف ووتر كيوب" من قبل مؤسسة "أغير انسمبليه" ومقرها فرنسا، والتي تتمثل مهمتها في جمع التمويل من الجهات الخاصة والحكومية لنشر تلك النوافير في البلدان التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة. وتعمل النوافير من خلال مضخة يدوية، وتقوم بتنقية المياه من الميكروبات والفيروسات والشوائب الأخرى بالاعتماد على أنظمة ترشيح مختلفة دون استخدام مواد كيميائية ضارة أو طاقة كهربائية. ويمكن للنافورة الواحدة ضخ 1000 لتر من المياه النظيفة في الساعة وتوفير المياه النظيفة لقرية يصل عدد سكانها إلى 1000 شخص.

شملت القرى الخمس التي تم نشر نوافير "سيف ووتر كيوب" فيها كلاً من قرية آبات، بلدية شافال، محافظة نام زانغ؛ وقرية باداو، بلدية تان مي سيتي، محافظة نام زانغ؛ وقرية تان دوي، بلدية داي سون، محافظة داي لوك؛ وقرية لاب ثون، بلدية داي هونغ، محافظة داي لوك؛ وقرية نوك سون تاي، بلدية بين فو، محافظة تانغ بين؛ بالإضافة إلى ثلاث مدارس في قرى نيا تو هوانغ فو، داي هونغ، داي لوك.

تعتبر فيتنام الدولة الثالثة التي يتم تركيب نوافير "سيف ووتر كيوب" فيها عن طريق مبادرة "ما بعد 2020" بعد تركيبها سابقاً لتوفير المياه النظيفة لـ8,500 شخص في مدغشقر و4,400 شخص في كمبوديا.

يذكر أن مبادرة "ما بعد 2020" تضم العديد من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، و"بنك بي إن بي باريبا"، ومبادلة للطاقة، وشركة "مصدر". وقد نفذت المبادرة حتى الآن 16 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء، والتي أحدثت تغييراً جذرياً في حياة أكثر من 211,800 شخص في 16 دولة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا، كما تم تحديد 4 دول أخرى لتنفيذ مشاريع جديدة ضمنها في المراحل المقبلة.