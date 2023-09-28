Andersen تطلق ممارسة التقييم العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت Andersen ، شركة الخدمات المهنية المستقلة ومتعددة التخصصات الأسرع نموًا في العالم، ممارسة تقييم عالمية جديدة لتوسيع منصة الخدمات الضريبية والقانونية والخدمات ذات الصلة للعملاء. يعمل فريق التقييم العالمي التابع لشركة Andersen مع الشركات والصناديق والأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية لتقديم تقييمات للشركات والأصول الملموسة وغير الملموسة والأوراق المالية المعقدة لأغراض الضرائب والتقارير المالية والاستشارات المتعلقة بالمعاملات. ويمتد عملاؤها إلى مجموعة واسعة من الصناعات بدءًا من التكنولوجيا وحتى التصنيع والزراعة وحتى الأدوية الحيوية.
عند الإطلاق، كانت ممارسة التقييم العالمية لشركة Andersen متواجدة في أكثر من 20 دولة حول العالم، في كل أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.
وقال Mark Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Global: "إن الضرائب والأمور القانونية والتقييم مرتبطة بشكل معقد، ومع ذلك لا توجد شركة خدمات مهنية أخرى تقدم كل هذه القدرات على نطاق عالمي تحت سقف واحد". "تتمثل رؤيتنا في Andersen في إنشاء منصة يمكن للعملاء من خلالها الاستمتاع بتجربة سلسة في العمل مع شركة واحدة متعددة التخصصات يمكنهم الوثوق بها، في أي مكان في العالم. ونهدف إلى أن نصبح واحدة من أكبر شركات التقييم المستقلة في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
يتولى قيادة ممارسة التقييم العالمية الجديدة لشركة Andersen المدير الإداري Sid Luckenbach ، الذي كان القائد الوطني لعروض التقييم الخاصة بالشركة في الولايات المتحدة على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية.
قال Luckenbach: "أصبحت هياكل الأعمال والأدوات المالية أكثر تعقيدًا". "يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما تتعامل مع المعاملات عبر الحدود ومتعددة الولايات القضائية. ولهذا السبب فإن النهج التقليدي لم يعد كافيًا. تجمع ممارسات التقييم العالمية لدينا بين الخبرة العميقة والنطاق الجغرافي الذي يحتاجه العملاء، بغض النظر عن مكان وجود أصولهم.
Andersen Global هي جمعية دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست شركة Andersen Global في عام 2013 من قبل الشركة العضو الأمريكية Andersen Tax LLC، وتضم الآن أكثر من 14000 متخصص في كل أنحاء العالم ولها تواجد في أكثر من 400 موقع من خلال الشركات الأعضاء والمتعاونة.
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