Andersen تطلق ممارسة التقييم العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت Andersen ، شركة الخدمات المهنية المستقلة ومتعددة التخصصات الأسرع نموًا في العالم، ممارسة تقييم عالمية جديدة لتوسيع منصة الخدمات الضريبية والقانونية والخدمات ذات الصلة للعملاء. يعمل فريق التقييم العالمي التابع لشركة Andersen مع الشركات والصناديق والأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية لتقديم تقييمات للشركات والأصول الملموسة وغير الملموسة والأوراق المالية المعقدة لأغراض الضرائب والتقارير المالية والاستشارات المتعلقة بالمعاملات. ويمتد عملاؤها إلى مجموعة واسعة من الصناعات بدءًا من التكنولوجيا وحتى التصنيع والزراعة وحتى الأدوية الحيوية.

عند الإطلاق، كانت ممارسة التقييم العالمية لشركة Andersen متواجدة في أكثر من 20 دولة حول العالم، في كل أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.

وقال Mark Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Global: "إن الضرائب والأمور القانونية والتقييم مرتبطة بشكل معقد، ومع ذلك لا توجد شركة خدمات مهنية أخرى تقدم كل هذه القدرات على نطاق عالمي تحت سقف واحد". "تتمثل رؤيتنا في Andersen في إنشاء منصة يمكن للعملاء من خلالها الاستمتاع بتجربة سلسة في العمل مع شركة واحدة متعددة التخصصات يمكنهم الوثوق بها، في أي مكان في العالم. ونهدف إلى أن نصبح واحدة من أكبر شركات التقييم المستقلة في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

يتولى قيادة ممارسة التقييم العالمية الجديدة لشركة Andersen المدير الإداري Sid Luckenbach ، الذي كان القائد الوطني لعروض التقييم الخاصة بالشركة في الولايات المتحدة على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية.

قال Luckenbach: "أصبحت هياكل الأعمال والأدوات المالية أكثر تعقيدًا". "يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما تتعامل مع المعاملات عبر الحدود ومتعددة الولايات القضائية. ولهذا السبب فإن النهج التقليدي لم يعد كافيًا. تجمع ممارسات التقييم العالمية لدينا بين الخبرة العميقة والنطاق الجغرافي الذي يحتاجه العملاء، بغض النظر عن مكان وجود أصولهم.

Andersen Global هي جمعية دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست شركة Andersen Global في عام 2013 من قبل الشركة العضو الأمريكية Andersen Tax LLC، وتضم الآن أكثر من 14000 متخصص في كل أنحاء العالم ولها تواجد في أكثر من 400 موقع من خلال الشركات الأعضاء والمتعاونة.

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