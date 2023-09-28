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الضحايا المحتملون لا يبلغون عن الاحتيال الإلكتروني

9/28/2023 4:16:48 AM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من كل التحذيرات من الاحتيال الإلكتروني ومحاولات التوعية حول كيفية التعامل مع أدواته، كشف استطلاع للرأي أن نحو 79% من الضحايا المحتملين لعمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والمكالمات الهاتفية والنصوص المشبوهة إما أنهم يتجاهلون تلك الرسائل أو لا يعرفون كيف يبلغون عنها، أو لا يعرفون الجهة التي عليهم إبلاغها فيما لو وقعوا ضحية للاحتيال.
وشارك في استطلاع الرأي 2000 شخص بالغ، بينوا أن أنواع الاحتيال الأكثر شيوعًا التي يرونها هي رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية (%48)، والمكالمات الهاتفية (%47)، والنصوص المشبوهة (%44)، واعترف (%15) منهم أنه من المحتمل أن يتجاهلوا الرسائل التي يعتقدون أنها احتيالية وأنهم لن يكلفوا أنفسهم عناء الإبلاغ عنها إلى الشرطة، فيما قال %64 آخرون إنهم لا يعرفون كيفية الإبلاغ عن ذلك أو لمن سيقدمون المعلومات إذا كانوا ضحية للاحتيال.
شعور بالقلق
يشير الاستطلاع الذي أجرته OnePoll بتكليف من شركة البرمجيات Medius، إلى أن من بين أولئك الذين تم استهدافهم بعمليات الاحتيال، طُلب من 51% إجراء الدفع، وتم سؤال 57% عن تفاصيلهم المصرفية. وطُلب من 47% آخرين دفع فاتورة، في حين طُلب من واحد من كل خمسة (19%) الكشف عن معلومات حساسة خاصة بالشركة التي يعمل فيها.
وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل في العمل هم أكثر عرضة لحذف البريد الإلكتروني بدلًا من الإبلاغ عنه كبريد عشوائي (42% مقابل 36%).
وأظهرت النتائج أيضًا أن 48% ممن شاركوا في الاستطلاع يشعرون بالقلق أيضًا بشأن زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي.
أداة قوية
يقول المتحدث باسم شركة ميديوس للبرمجيات (وهي التي طلبت إجراء الاستطلاع) متناولًا تأثير الذكاء الاصطناعي على جوانب الاحتيال الإلكتروني، إن ((الذكاء الاصطناعي له تأثير على جميع مجالات الحياة تقريبًا، ونحن في الواقع في بداية ما يمكن أن تكون عليه هذه المشكلات)).
وأضاف ((من صناعة الترفيه إلى الصحافة إلى النظام القضائي، الجميع يتدافعون لمواكبة ذلك. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية للمجرمين، لذلك من المهم أن تظل أماكن العمل على اطلاع بأحدث التطورات والتأكد من أن الموظفين على اطلاع بأحدث المستجدات أيضًا)).
- 1.9 مليار ريال خسائر بالمملكة نتيجة الاحتيال الإلكتروني
- 697 ريالا متوسط ضحية الاحتيال الإلكتروني الواحدة في السعودية
- 6 تريليونات ريال حجم الاحتيال الإلكتروني في العالم خلال 2021 2000
- شخص شاركوا في استطلاع حول الاحتيال الإلكتروني
- %48 تعرضوا لاحتمال الاحتيال برسائل البريد الإلكتروني
- %47 تعرضوا لمحاولة الاحتيال بالمكالمات الهاتفية
- %44 تعرضوا لمحاولة الاحتيال بالنصوص المشبوهة
- %15 اعترفوا أنهم من المحتمل أن يتجاهلوا الرسائل التي يعتقدون أنها احتيالية
- %64 لا يعرفون كيفية الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية أو لمن سيقدمون المعلومات إذا كانوا ضحية للاحتيال.

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