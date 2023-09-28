الضحايا المحتملون لا يبلغون عن الاحتيال الإلكتروني

(MENAFN
- Al Watan) على الرغم من كل التحذيرات من الاحتيال الإلكتروني ومحاولات التوعية حول كيفية التعامل مع أدواته، كشف استطلاع للرأي أن نحو 79% من الضحايا المحتملين لعمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والمكالمات الهاتفية والنصوص المشبوهة إما أنهم يتجاهلون تلك الرسائل أو لا يعرفون كيف يبلغون عنها، أو لا يعرفون الجهة التي عليهم إبلاغها فيما لو وقعوا ضحية للاحتيال.
وشارك في استطلاع الرأي 2000 شخص بالغ، بينوا أن أنواع الاحتيال الأكثر شيوعًا التي يرونها هي رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية (%48)، والمكالمات الهاتفية (%47)، والنصوص المشبوهة (%44)، واعترف (%15) منهم أنه من المحتمل أن يتجاهلوا الرسائل التي يعتقدون أنها احتيالية وأنهم لن يكلفوا أنفسهم عناء الإبلاغ عنها إلى الشرطة، فيما قال %64 آخرون إنهم لا يعرفون كيفية الإبلاغ عن ذلك أو لمن سيقدمون المعلومات إذا كانوا ضحية للاحتيال.
شعور بالقلق
يشير الاستطلاع الذي أجرته OnePoll بتكليف من شركة البرمجيات Medius، إلى أن من بين أولئك الذين تم استهدافهم بعمليات الاحتيال، طُلب من 51% إجراء الدفع، وتم سؤال 57% عن تفاصيلهم المصرفية. وطُلب من 47% آخرين دفع فاتورة، في حين طُلب من واحد من كل خمسة (19%) الكشف عن معلومات حساسة خاصة بالشركة التي يعمل فيها.
وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل في العمل هم أكثر عرضة لحذف البريد الإلكتروني بدلًا من الإبلاغ عنه كبريد عشوائي (42% مقابل 36%).
وأظهرت النتائج أيضًا أن 48% ممن شاركوا في الاستطلاع يشعرون بالقلق أيضًا بشأن زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي.
أداة قوية
يقول المتحدث باسم شركة ميديوس للبرمجيات (وهي التي طلبت إجراء الاستطلاع) متناولًا تأثير الذكاء الاصطناعي على جوانب الاحتيال الإلكتروني، إن ((الذكاء الاصطناعي له تأثير على جميع مجالات الحياة تقريبًا، ونحن في الواقع في بداية ما يمكن أن تكون عليه هذه المشكلات)).
وأضاف ((من صناعة الترفيه إلى الصحافة إلى النظام القضائي، الجميع يتدافعون لمواكبة ذلك. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية للمجرمين، لذلك من المهم أن تظل أماكن العمل على اطلاع بأحدث التطورات والتأكد من أن الموظفين على اطلاع بأحدث المستجدات أيضًا)).
- 1.9 مليار ريال خسائر بالمملكة نتيجة الاحتيال الإلكتروني
- 697 ريالا متوسط ضحية الاحتيال الإلكتروني الواحدة في السعودية
- 6 تريليونات ريال حجم الاحتيال الإلكتروني في العالم خلال 2021 2000
- شخص شاركوا في استطلاع حول الاحتيال الإلكتروني
- %48 تعرضوا لاحتمال الاحتيال برسائل البريد الإلكتروني
- %47 تعرضوا لمحاولة الاحتيال بالمكالمات الهاتفية
- %44 تعرضوا لمحاولة الاحتيال بالنصوص المشبوهة
- %15 اعترفوا أنهم من المحتمل أن يتجاهلوا الرسائل التي يعتقدون أنها احتيالية
- %64 لا يعرفون كيفية الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية أو لمن سيقدمون المعلومات إذا كانوا ضحية للاحتيال.
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