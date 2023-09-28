غرفة أبها و مدن يستعرضان استراتيجية المدينة الصناعية الثانية بعسير

(MENAFN
- Al Watan) استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة غرفة أبها الأستاذ / مهدي آل هضبان اليامي الرئيس التنفيذي لهيئة (مدن) المهندس/ ماجد العرقوبي والوفد المرافق له، بحضور:عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة المهندس سلطان آل دباره وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بالغرفة الأستاذ/ ماجد آل سحيم .
في بداية اللقاء ألقى آل هضبان كلمة ترحيبية بوفد هيئة مدن مؤكداً على سعي غرفة أبها للتعاون مع هيئة (مدن) إيماناً منها بأهمية وجود مناطق صناعية بمنطقة عسير حيث ساهمت بشكل كبير وفعال في تخصيص الأرض الصناعية الثانية ، كما شاركت الغرفة في اختيار الموقع المناسب لها، وكذلك المتابعة المستمرة والدائمة مع الجهات ذات العلاقة كمقام إمارة منطقة عسير، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، هذا بالإضافة لتنفيذ المخططات والرفوعات المساحية للموقع وتبتيرها.
مشيراً إلى أن غرفة أبها و هيئة "مدن" يستثمران في رفع قدرات القطاع الصناعي بمنطقة عسير من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تلائم طموحاتهما في هذا المجال الحيوي، وذلك بالتكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويأتي ذلك من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية بالمنطقة الذي يسير وفق رؤية شاملة تستهدف تفعيل دور الصناعة التنموي طبقاً لاستراتيجية تطوير المنطقة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 ، وذلك وفقاً لخطة هيئة "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي على كافة المستويات.
جرى خلال اللقاء تقديم عرضاً حول استراتيجية "مدن" للمدينة الصناعية الثانية بعسير ، و قد تم تقديم عرضاً مرئياً لمشروع المصانع الجاهزة من قبل غرفة أبها ، وبحث كيفية تنمية الاستثمارات الصناعية بالمنطقة، واستراتيجية الهيئة والغرفة لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي بالمنطقة، و تم التطرق إلى طرق دعم مشاريع ريادة الأعمال الصناعية وأساليب موائمة استراتيجية والمستهدفات المشتركة لتمكين الصناعة وتذليل المعوقات بالإضافة إلى إقامة ورش العمل المشتركة بين الغرفة والهيئة والصناعيين.
في ختام اللقاء قدمت غرفة أبها درعاً تذكارياً للرئيس التنفيذي لهيئة (مدن) بمناسبة زيارة وفد هيئة مدن لمنطقة عسير.
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