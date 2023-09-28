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غرفة أبها و مدن يستعرضان استراتيجية المدينة الصناعية الثانية بعسير

9/28/2023 4:16:48 AM
(MENAFN- Al Watan) استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة غرفة أبها الأستاذ / مهدي آل هضبان اليامي الرئيس التنفيذي لهيئة (مدن) المهندس/ ماجد العرقوبي والوفد المرافق له، بحضور:عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة المهندس سلطان آل دباره وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بالغرفة الأستاذ/ ماجد آل سحيم .
في بداية اللقاء ألقى آل هضبان كلمة ترحيبية بوفد هيئة مدن مؤكداً على سعي غرفة أبها للتعاون مع هيئة (مدن) إيماناً منها بأهمية وجود مناطق صناعية بمنطقة عسير حيث ساهمت بشكل كبير وفعال في تخصيص الأرض الصناعية الثانية ، كما شاركت الغرفة في اختيار الموقع المناسب لها، وكذلك المتابعة المستمرة والدائمة مع الجهات ذات العلاقة كمقام إمارة منطقة عسير، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، هذا بالإضافة لتنفيذ المخططات والرفوعات المساحية للموقع وتبتيرها.
مشيراً إلى أن غرفة أبها و هيئة "مدن" يستثمران في رفع قدرات القطاع الصناعي بمنطقة عسير من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تلائم طموحاتهما في هذا المجال الحيوي، وذلك بالتكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويأتي ذلك من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية بالمنطقة الذي يسير وفق رؤية شاملة تستهدف تفعيل دور الصناعة التنموي طبقاً لاستراتيجية تطوير المنطقة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 ، وذلك وفقاً لخطة هيئة "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي على كافة المستويات.
جرى خلال اللقاء تقديم عرضاً حول استراتيجية "مدن" للمدينة الصناعية الثانية بعسير ، و قد تم تقديم عرضاً مرئياً لمشروع المصانع الجاهزة من قبل غرفة أبها ، وبحث كيفية تنمية الاستثمارات الصناعية بالمنطقة، واستراتيجية الهيئة والغرفة لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي بالمنطقة، و تم التطرق إلى طرق دعم مشاريع ريادة الأعمال الصناعية وأساليب موائمة استراتيجية والمستهدفات المشتركة لتمكين الصناعة وتذليل المعوقات بالإضافة إلى إقامة ورش العمل المشتركة بين الغرفة والهيئة والصناعيين.
في ختام اللقاء قدمت غرفة أبها درعاً تذكارياً للرئيس التنفيذي لهيئة (مدن) بمناسبة زيارة وفد هيئة مدن لمنطقة عسير.

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