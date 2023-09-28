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أمير حائل: منتدى مستقبل العقار يتيح فرصًا نادرة لاستقطاب الاستثمارات الهامة والنوعية للوطن

9/28/2023 4:16:48 AM
(MENAFN- Al Watan) اعتبر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيزأن منطقة حائل من اهم المناطق الواعده للاستثمار الاقتصادي والزراعي والتعديني والصحي واللوجستي وبالطبع السياحي بأنواعه الأثري والتراثي، والمزايا السياحية الطبيعية التي تتمتع بها منطقة حائل، حيث تمثل هذه العوامل مركز جذب وفرصا واعدة وطموحه للاستثمار النوعي المحلي والأجنبي.
مشيرا إلى أن رؤية السعودية 2030، قد أسهمت بصورة فاعلة في تطوير منظومة الاستثمار والتنمية في مختلف أنحاء المملكة ومن ضمنها منطقة حائل (الواعدة).
ويشارك أمير منطقة حائل في أعمال منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وسط مشاركات واسعة، على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث سيخاطب أمير المنطقة جلسات المنتدى، قدرة المنطقه ومقوماتها متناولا الجوانب الأثرية و التراثية والمواقع التاريخية، بجانب الوجهات السياحية في منطقة حائل، وما تمثله من عوامل جذب للاستثمارات بمختلف أنواعها.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن منطقة حائل تعمل على تشجيع الاستثمارات المبتكرة القائمة على مشاريع مميزة ورائدة، والتي توفر ان شاءالله بدورها فرصا وظيفية في المستقبل لأبناء وبنات المنطقه والوطن، وتعمل على تنمية المنطقة تنميه ذات محاور تعتمد على قدرة المكان والإنسان.
مشيرا إلى أن مختلف اجهزة الدولة في المنطقة تقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث اصبح للجميع خارطة طريق موحدة تساهم في تسريع خطوات التنمية.
وأن مشاريع رواد ورائدات الأعمال تجد كل التشجيع والدعم، نسبة لآثارها الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية على مستقبل المنطقة، بصورة عامة.
حيث من اهم ما يعتقده الأمير في قوة وثبات الأقتصاد المركب في قدرة ثبات وستقرار الأقتصاد الناشئ.
وقال الأمير إن منطقة حائل تمتلك جميع تلك المقومات التي تجعلها محوريه في (زمانها ومكانها وإنسانها) وموقعها موقع سياحي وملهمة وجاذب للزوار من داخل وخارج المملكة.
مشيرا إلى أن طرح مثل هذه الفعاليات بحاجه ان تكون لها عدة اوراق من التنميه الشامله التي بالتأكيد ترتبط في اطروحة المستقبل العقاري فالصحه مرتبطه بالعقار والسياحة والطبيعة.. إلخ وكذالك الفعاليات المختلفة بأنواعها،
وها هي حائل تقدم نفسها مستقبلاً ان شاءالله بمدينة مؤتمرات و منتديات. ونحن نعمل على ذالك في وضع البنية الممكنة لذلك.
ونوّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل إلى أن الاستثمارات في المنطقة تقوم على أسس وخطط علمية وعالميه، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع المخطط الإقليمي لمدينة حائل والمخططات المحلية للمحافظات،
والدراسه الاستراتيجيه لمنطقة حائل ستكون اساساً لمحاور التنميه.
حيث النهج إستراتيجي سيساهم في جودة المخرجات التي تمكنا من جودة الحياة لسكان المنطقة، مؤكدا أن الفرص مفتوحة للقطاع الخاص المحلي والأجنيي، للاستثمار في مختلف مختلف مواقع المنطقه سواء للشركات او المؤسسات او الأفراد او اي كيانات اعتباريه رسميه. حيث تعود بالفائدة للوطن وللمنطقه وابنائها ويعزز من قدرة الأقتصاد المحلي.

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