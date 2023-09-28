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جامعة الجوف تصنف ضمن تصنيف التايمز 2024 للجامعات

9/28/2023 4:16:48 AM
(MENAFN- Al Watan) حققت جامعة الجوف إنجازًا جديدًا بدخولها تصنيف التايمز العالمي للجامعات خلال عام 2024، وللعام الثاني على التوالي.
وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية خلال العامين الماضية، وتجسيدًا لجهودها في تطوير وتجويد العمل الأكاديمي والإداري من خلال رؤية وخطط أسهمت في أن تجعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.

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