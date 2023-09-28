جامعة الجوف تصنف ضمن تصنيف التايمز 2024 للجامعات

(MENAFN
- Al Watan) حققت جامعة الجوف إنجازًا جديدًا بدخولها تصنيف التايمز العالمي للجامعات خلال عام 2024، وللعام الثاني على التوالي.
وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية خلال العامين الماضية، وتجسيدًا لجهودها في تطوير وتجويد العمل الأكاديمي والإداري من خلال رؤية وخطط أسهمت في أن تجعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.
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