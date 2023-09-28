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ضبط 18 شخصا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

9/28/2023 4:16:48 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم (7) بنادق هوائية، و(1613) ذخيرة، و(73) طيراً مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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