مستوطنون يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.
وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى على شكل مجموعات بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.
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