وصول 65 ألف أرمني من ناجورنو قرة باغ إلى أرمينيا

وصول 65 ألف أرمني من ناجورنو قرة باغ إلى أرمينيا
التاريخ
9/28/2023 4:13:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
يريفان /PNN- وصل أكثر من نصف أرمن منطقة ناجورنو قرة باغ، والذين كان عددهم يبلغ 120 ألفًا، إلى أرمينيا بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة ضد المنطقة الانفصالية.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن أكثر من 65036 شخصًا عبروا من ناجورنو قرة باغ إلى أرمينيا.
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