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وصول 65 ألف أرمني من ناجورنو قرة باغ إلى أرمينيا

9/28/2023 4:13:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) يريفان /PNN- وصل أكثر من نصف أرمن منطقة ناجورنو قرة باغ، والذين كان عددهم يبلغ 120 ألفًا، إلى أرمينيا بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة ضد المنطقة الانفصالية.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن أكثر من 65036 شخصًا عبروا من ناجورنو قرة باغ إلى أرمينيا.

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