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الاحتلال يجرف 40 دونما من أراضي كفر الديك ويقتلع 300 شجرة

9/28/2023 4:13:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 40 دونما من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واقتلعت نحو 300 شجرة زيتون وعنب وتين تعود ملكيتها لورثة أبناء الحاج عزات نمر سعيد.

وأفاد المواطن راتب عزات للوكالة الرسمية وهو أحد الورثة: بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة المسماة خلة الحرامية، وقامت باقتلاع وتكسير ما يزيد على 300 شجرة زيتون وأشجار معمرة أخرى، مثل العنب والتين، وأزالت سلاسل حجرية ودمرت طريقا داخلية.

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