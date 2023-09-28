الاحتلال يجرف 40 دونما من أراضي كفر الديك ويقتلع 300 شجرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 40 دونما من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واقتلعت نحو 300 شجرة زيتون وعنب وتين تعود ملكيتها لورثة أبناء الحاج عزات نمر سعيد.
وأفاد المواطن راتب عزات للوكالة الرسمية وهو أحد الورثة: بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة المسماة خلة الحرامية، وقامت باقتلاع وتكسير ما يزيد على 300 شجرة زيتون وأشجار معمرة أخرى، مثل العنب والتين، وأزالت سلاسل حجرية ودمرت طريقا داخلية.
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