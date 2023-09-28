الأمم المتحدة: إسرائيل تحتجز 1264 فلسطينيا في الاعتقال الإداري

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أفادوينسلاند بأنعدد المحتجزين هذا هو "الأعلى منذ أكثر من عقد"، مبينا أن "قوات الأمن الإسرائيلية نفذت 1042 عملية تفتيش واعتقال في الضفة الغربية، ما أدى إلى اعتقال 1504 فلسطينيين، من بينهم 88 طفلا".

وذكر أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير والممتدة بين 15 يوليو الماضي و19 سبتمبر الحالي، استشهد 68 فلسطينيا، من بينهم 18 طفلا، على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية والهجمات أو الهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، وغيرها من الحوادث".

وأكد المبعوث الأممي أن "إجمالي 2830 فلسطينيا، بينهم 30 امرأة و559 طفلا، أصيبوا، منهم 271 بالذخيرة الحية و2119 باستنشاق الغاز المسيل للدموع"، مشيرا إلى أن نقص التمويل لا يزال يقوض قدرة الأمم المتحدة على تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين.

وقال وينسلاند إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحاجة ماسة إلى 75 مليون دولار لمواصلة المساعدات الغذائية حتى نهاية العام لـ1.2 مليون فلسطيني في غزة، مبينا أن برنامج الغذاء العالمي يحتاج إلى 32 مليون دولار لاستعادة المساعدة الاجتماعية للأسر ذات الأولوية في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: "القدس"