ما الذي بامكان الكنفدرالية القيام به لمواكبة تطورات المشهد الديني؟

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Soll die Schweiz mehr tun für die Gleichstellung der Religionen?
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Os limites entre o Estado e a religião na Suíça
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La Confédération doit-elle en faire plus en matière de religion? (الأصلي)
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رغم أن ديباجة الدستور السويسري تبدأ بإشارة إلهية (باسم الربّ القدير!)، إلا أن المسألة الدينية لا تحضر إلا في مادتيْن فقط: المادة (15) التي تقر حرية الضمير والمعتقد، والمادة (72) التي تنص على مسؤولية الكانتونات عن التنظيم القانوني للعلاقة بين الكنيسة والدولة.
المادتان الدستوريتان المتعلقتان بالدين
المادة (15) حول حرية الضمير والمعتقد
(1) حرية الضمير والمعتقد مكفولة.
( 2) لكل شخص الحق في اختيار دينه بحرية وفي تكوين قناعاته الفلسفية وفي اعتناقها بصورة فردية أو جماعية.
(3) لكل شخص الحق في الانضمام إلى جماعة دينية أو الانتماء إليها وفي تلقي التعليم الديني.
(4) لا يجوز إجبار أي شخص على الانتماء إلى طائفة دينية أو الانضمام إليها أو القيام بعمل ديني أو اتباع تعاليم دينية.
المادة ( 72) حول العلاقة بين الكنيسة والدولة
(1) تنظيم العلاقات بين الكنيسة والدولة تقع ضمن مسؤولية الكانتونات.
(2) يجوز للكنفدرالية والكانتونات، في حدود صلاحياتهما، اتخاذ تدابير للحفاظ على السلم الديني بين أفراد الطوائف المختلفة.
(3) يحظر بناء المآذن.
End of insertionثقل التاريخ
ولمعرفة ما إذا كان من المناسب إدراج المزيد من الجوانب الدينية في الدستور الفدرالي، نظّم منتدى برن السياسي بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية في سويسرا (EERS)رابط خارجي والمؤتمر الكاثوليكي الروماني المركزي في سويسرا RKZرابط خارجي )، مناقشة في بداية شهر سبتمبر الجاري بعنوان "كم قدرا من الدين ينبغي أن يدرج فيهرابط خارجي ؟"
يشير أورس بروسي، الأمين العام للمؤتمر الكاثوليكي الروماني المركزي في سويسرا (RKZ)، إلى أن هذا الغياب للدين في الدستور ليس مفاجئا، لأنه يمكن تفسيره بالرجوع إلى التاريخ. ويقول متحدثا لـ SWI swissinfo.ch: "لم تكن سويسرا دولة موحّدة في الماضي البعيد، ولم يحكمها ملك كما كان الحال في فرنسا أو النمسا. ولأن الشأن الديني، اختصت به الكانتونات، فقد تطورت أشكال مختلفة جدا من العلاقات بين الدولة والدين".
وشهد تاريخ الكنفدرالية العديد من المواجهات المسلّحة كانت عبارة عن حروب دينية، بما في ذلك حرب سوندربوند التي أدت إلى إنشاء الدولة الفدرالية الحديثة. ويستطرد أورس بروسي قائلا "بالنظر إلى هذا الوضع، عندما تمت صياغة الدستور الأول في عام 1848، لم تكن الدولة الفدرالية الجديدة في وضع يمكّنها من وضع سياسة موحّدة في هذا المجال، الذي ظل بالتالي من اختصاص الكانتونات".
المساواة في المعاملة
يريد الداعون إلى إدراج المزيد من الجوانب الدينية في الدستور إيلاء قدر أكبر من المساواة في المعاملة بين مختلف الأديان الموجودة على الأراضي السويسرية، وأخذ بعين الاعتبار التعددية التي باتت الميزة الأساسية للمشهد الديني في البلاد.
ويقول أورس بروسي: "رغم أن الهجرة قد نوّعت المشهد الديني بشكل كبير لعدة عقود، إلا أن القانون ظل كما هو عندما يتعلق الأمر بالدين". ولم تُتخذ عمليا أية خطوات في الكانتونات في اتجاه الاعتراف بالديانات الأخرى. حيث يتم الاعتراف بالكنائس البروتستانتية والكاثوليكية وإلى حد ما بالمجتمعات المحلية اليهودية، ولكن ليس بالديانات الأخرى، وهذا أمر أصبح من الصعب تبريره ".
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