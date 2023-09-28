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ياسمين عز تقاضي الاعلامي نيشان

9/28/2023 3:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خرجت مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز عن صمتها، وردّت على تصريحات الإعلامي اللبناني نيشان وهجومه عليها، ليتصدر اسمهما بالفعل الترند على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان نيشان قد أعرب عن استيائه من المحتوى الذي تقدّمه ياسمين عز، بالإضافة إلى السخرية منها.


وأكدت ياسمين عز أنها ستقاضي نيشان على خلفية التصريحات التي اعتبرتها مسيئة بحقها.
وتهكم نيشان على ياسمين عز في غيابها، وقال "مش كثير مهم"، و"أكيد عم تحضر صوتها الشتوي".


ومن ضمن الأسئلة التي كان يريد نيشان أن يطرحها على ياسمين عز، قائلاً بأنه يمكنها الإجابة عليها فيما بعد: "ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب "التفاهة أو الغباء"، و عبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية، وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة".

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