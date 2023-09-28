قطع الكهرباء عن مناطق في العقبة الاثنين المُقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الخميس، نيتها قطع الكهرباء عن مناطق في منطقة القويرة بمحافظة العقبة، يوم الاثنين المقبل.



وقالت الشركة في إعلانها، إنها ستقطع التيار الكهربائي عن المشتركين في مناطق ( اتحاد الكراجات، قرية المزفر، قرية الخالدي).



وأوضحت أن القطع سيكون يوم الاثنين المقبل، من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً، لغايات إجراء أعمال صيانة في المحطة الرئيسية.

