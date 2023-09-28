قطع الكهرباء عن مناطق في العقبة الاثنين المُقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الخميس، نيتها قطع الكهرباء عن مناطق في منطقة القويرة بمحافظة العقبة، يوم الاثنين المقبل.
وقالت الشركة في إعلانها، إنها ستقطع التيار الكهربائي عن المشتركين في مناطق ( اتحاد الكراجات، قرية المزفر، قرية الخالدي).
وأوضحت أن القطع سيكون يوم الاثنين المقبل، من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً، لغايات إجراء أعمال صيانة في المحطة الرئيسية.
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