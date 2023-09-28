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الاحتلال يقتحم بلدة كفر الديك برفقة جرافة عسكرية

9/28/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة كفر الديك غرب سلفيت ترافقها جرافة عسكرية.
وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية المسماه "بنات بر" وهي منطقة نائية وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.
الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أعلنت سابقا هذه المنطقة أنها محمية طبيعية ومنعت الفلسطينيين من الاستفادة منها.

وفا


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