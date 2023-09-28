الاحتلال يقتحم بلدة كفر الديك برفقة جرافة عسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة كفر الديك غرب سلفيت ترافقها جرافة عسكرية.
وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية المسماه "بنات بر" وهي منطقة نائية وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.
الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أعلنت سابقا هذه المنطقة أنها محمية طبيعية ومنعت الفلسطينيين من الاستفادة منها.
وفا
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