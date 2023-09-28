Thursday, 28 September 2023 11:14 GMT

أوكرانيا تُسقط 30 مسيرة وسط هجوم روسي جنوب البلاد

9/28/2023 3:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الخميس)، أن دفاعاته الجوية دمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة ليلاً خلال هجوم روسي على منطقتي أوديسا وميكولاييف جنوب البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية ناتاليا غومينوك، أنه تم اعتراض طائرات دون طيار فوق مناطق ساحلية على البحر الأسود وكذلك في مناطق داخلية.


وأضافت على منصة ((تلغرام)) أن روسيا ((لا تتوقف عن الضغط والبحث عن تكتيكات جديدة: أي استخدام هجمات كبيرة)).


وتابعت: ((الليلة الماضية، أُطلقت مجموعات من الطائرات المسيّرة... عملت الدفاعات الجوية على طول الناحية الجنوبية كلها تقريباً في منطقتي أوديسا وميكولاييف. وأيضاً إلى الشمال، استهدفت هجمات العدو وسط أوكرانيا)).


وأكدت أنه ((يتم الآن توضيح تداعيات الهجوم، لأنه كان هجوماً كبيراً بالفعل... ومع ذلك، كان عمل الدفاعات الجوية فعالاً جداً. وتم تدمير أكثر من 30 طائرة دون طيار)).

الشرق الأوسط

MENAFN28092023000208011052ID1107156903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث