أوكرانيا تُسقط 30 مسيرة وسط هجوم روسي جنوب البلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الخميس)، أن دفاعاته الجوية دمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة ليلاً خلال هجوم روسي على منطقتي أوديسا وميكولاييف جنوب البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية ناتاليا غومينوك، أنه تم اعتراض طائرات دون طيار فوق مناطق ساحلية على البحر الأسود وكذلك في مناطق داخلية.
وأضافت على منصة ((تلغرام)) أن روسيا ((لا تتوقف عن الضغط والبحث عن تكتيكات جديدة: أي استخدام هجمات كبيرة)).
وتابعت: ((الليلة الماضية، أُطلقت مجموعات من الطائرات المسيّرة... عملت الدفاعات الجوية على طول الناحية الجنوبية كلها تقريباً في منطقتي أوديسا وميكولاييف. وأيضاً إلى الشمال، استهدفت هجمات العدو وسط أوكرانيا)).
وأكدت أنه ((يتم الآن توضيح تداعيات الهجوم، لأنه كان هجوماً كبيراً بالفعل... ومع ذلك، كان عمل الدفاعات الجوية فعالاً جداً. وتم تدمير أكثر من 30 طائرة دون طيار)).
الشرق الأوسط
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