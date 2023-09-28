أوكرانيا تُسقط 30 مسيرة وسط هجوم روسي جنوب البلاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الخميس)، أن دفاعاته الجوية دمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة ليلاً خلال هجوم روسي على منطقتي أوديسا وميكولاييف جنوب البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وأوضحت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية ناتاليا غومينوك، أنه تم اعتراض طائرات دون طيار فوق مناطق ساحلية على البحر الأسود وكذلك في مناطق داخلية.



وأضافت على منصة ((تلغرام)) أن روسيا ((لا تتوقف عن الضغط والبحث عن تكتيكات جديدة: أي استخدام هجمات كبيرة)).



وتابعت: ((الليلة الماضية، أُطلقت مجموعات من الطائرات المسيّرة... عملت الدفاعات الجوية على طول الناحية الجنوبية كلها تقريباً في منطقتي أوديسا وميكولاييف. وأيضاً إلى الشمال، استهدفت هجمات العدو وسط أوكرانيا)).



وأكدت أنه ((يتم الآن توضيح تداعيات الهجوم، لأنه كان هجوماً كبيراً بالفعل... ومع ذلك، كان عمل الدفاعات الجوية فعالاً جداً. وتم تدمير أكثر من 30 طائرة دون طيار)).

الشرق الأوسط