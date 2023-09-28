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دهس مواطن على طريق الحزام جنوب عمّان

9/28/2023 3:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض مواطن للدهس، صباح اليوم، على طريق الحزام، ما بعد إشارات الغاز باتجاه سحاب، جنوب عمّان.
وقال مصدر أمني، إن مجموعات السير والدفاع المدني في موقع الحادث، العمل جارٍ على إعادة فتح الطريق لمنع حدوث ازدحامات.

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