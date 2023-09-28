دهس مواطن على طريق الحزام جنوب عمّان
التاريخ
9/28/2023 3:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعرّض مواطن للدهس، صباح اليوم، على طريق الحزام، ما بعد إشارات الغاز باتجاه سحاب، جنوب عمّان.
وقال مصدر أمني، إن مجموعات السير والدفاع المدني في موقع الحادث، العمل جارٍ على إعادة فتح الطريق لمنع حدوث ازدحامات.
MENAFN28092023000208011052ID1107156902
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.