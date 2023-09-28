وزارة الخارجية تعين سفيان القضاة ناطقا رسميا باسمها
التاريخ
9/28/2023 3:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تقرر اليوم الخميس تعيين السفير سفيان القضاة ناطقا رسميا ومديرا للعمليات وادارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
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