شاهد- نجم تركي شهير يشارك اصالة فيديو كليب البومها الجديد

MENAFN - Al Wakeel News)طرحت الفنانة السورية أصالة نصري الجزء الأول من ميدلي ألبومها المصري الجديد الذي يحمل اسم ((لحقت نفسي)) عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي ((يوتيوب)).

وكانت قد شوَّقت الفنانة السورية أصالة نصري لالبومها من خلال مقطع ترويجي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات ((انستجرام)) حيث كشفت عن مشاركة النجم التركي إسماعيل إيجه شاشماز، بطل مسلسل "أنت اطرق بابي"، في الألبوم.

وأرفقت أًصالة الفيديو بالتعليق التالي: "حكاية جميلة.. سترويها لكم أصالة‬ الفن العربي.. ترقبوا ميدلي أغاني الجزء الأول من ألبوم ‫"لحقت نفسي‬" قبل صدور الألبوم بمشاركة النجم التركي إسماعيل إيجه شاشماز".

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