صدور إرادتين ملكيتين

صدور إرادتين ملكيتين
التاريخ
9/28/2023 3:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11/10/2023
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11/10/2023
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