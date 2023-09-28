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صدور إرادتين ملكيتين

9/28/2023 3:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11/10/2023
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11/10/2023

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