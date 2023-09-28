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ملك أحمد زاهر توضح قصة بيع كليتها.. وموقف والدها

9/28/2023 3:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، إن الشهادة الجامعية أمر مهم حتى للممثل، ليجد في وقت فراغه مجالًا من جانب آخر يعمل به.


وحول اختيارها سفيرة للمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة للصم وضعاف السمع في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، أكدت "ملك" في حِوَار خاص لـ"فوشيا "، أنها تسعى بالتنسيق مع الجهات الرسمية إلى محاولة تمكين أصحاب الهمم في المجتمع.


وأوضحت أنها فخورة بالمنصب؛ لأنها مؤمنة بأهمية أن يحمل الإنسان رسالة يؤديها في الحياة، ومنها دعم المرأة، وأصحاب الهمم، مبينة أنها لم تتأخر بقبول المنصب.


أما التعليقات السلبية التي تتعرض الممثلة، فأكدت أنها اعتادت على الأمر، ولم يعد يؤثر على نفسيتها كما في السابق، إلا أن تعليقًا واحدًا لم يزل يزعجها وهو أنها ابنة الفنان أحمد زاهر ودخلت مجال الفن بالواسطة.


كما تحدثت "ملك" عن تعليقها على ارتفاع الأسعار في الساحل الشمالي: "ده ناقص الواحدة تبيع كليتها اليمين علشان تعرف تكمل يومين في الساحل الشمالي"، فقالت: "عملتوا قلق على الحوار ده، كنت بهزر على الستوري، بقيت أخاف أقول أي حاجة، لأن الناس تأخد الموضوع وبتعمل منه حوارًا، وخرجت عناوين ملك زاهر تبيع كليتها، وأنا مبعتهاش، بهزر في إيه؟".


وكشفت عن موقف والدها الفنان أحمد زاهر من ردة فعل الجمهور على قصة "بيع كليتها"، قائلة: "دعاني للتركيز على ما أقوله عشان خاطر ما أسمع حاجة تضايقني، لكن هو عارف أنا أقصد إيه، وهو بالنسبة له أنا مش غلطانة بحاجة، ولكن قلي خذي بالك عشان ما توجعيش دماغك".


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