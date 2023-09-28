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3 إصابات بحادثي سير على طريق المطار والبحر الميت

9/28/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Amman Net) أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض مختلفة، بحادثي سير منفصلين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الامن العام الخميس، إن شخصان أصيبا بجروح ورضوض بحادث تصادم مركبتين على طريق الخدمات بمنطقة البحر الميت.

وأضاف أن الحالة الصحية العامة للمصابين وصفت بالمتوسطة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى.

وأشار إلى أنه أصيب شخص بحادث تدهور مركبة وانقلابها خارج حرم الشارع العام على طريق المطار بعد جسر مأدبا، لافتا إلى أن الحالة الصحية للسائق وصفت بالمتوسطة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجي اللازم.

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