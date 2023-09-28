3 إصابات بحادثي سير على طريق المطار والبحر الميت

(MENAFN
- Amman Net) أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض مختلفة، بحادثي سير منفصلين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الامن العام الخميس، إن شخصان أصيبا بجروح ورضوض بحادث تصادم مركبتين على طريق الخدمات بمنطقة البحر الميت.
وأضاف أن الحالة الصحية العامة للمصابين وصفت بالمتوسطة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى.
وأشار إلى أنه أصيب شخص بحادث تدهور مركبة وانقلابها خارج حرم الشارع العام على طريق المطار بعد جسر مأدبا، لافتا إلى أن الحالة الصحية للسائق وصفت بالمتوسطة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجي اللازم.
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