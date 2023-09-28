الاحتلال يحصن الطرق الالتفافية على حدود غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قام الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، بتحصين العديد من الطرق الالتفافية المؤدية إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة.
وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه على خلفية التوترات الأمنية مع قطاع غزة وتزايد محاولات إطلاق النار خلال المسيرات، تم وضع جدران خرسانية وقائية عالية جدًا بالقرب من الطرق الالتفافية المؤدية للمستوطنات.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة هدفها منع إطلاق صواريخ مضادة للدروع من غزة باتجاه المركبات الإسرائيلية.
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