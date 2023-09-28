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الاحتلال يحصن الطرق الالتفافية على حدود غزة

9/28/2023 3:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قام الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، بتحصين العديد من الطرق الالتفافية المؤدية إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه على خلفية التوترات الأمنية مع قطاع غزة وتزايد محاولات إطلاق النار خلال المسيرات، تم وضع جدران خرسانية وقائية عالية جدًا بالقرب من الطرق الالتفافية المؤدية للمستوطنات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة هدفها منع إطلاق صواريخ مضادة للدروع من غزة باتجاه المركبات الإسرائيلية.


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