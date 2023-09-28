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مستوطنون يقتلعون ويكسرون 35 شجرة زيتون غرب سلفيت

9/28/2023 3:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أقدم مستوطنون، على اقتلاع وتكسير ما يقارب 35 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن خالد عقل من بلدة حارس غرب سلفيت.

وذكر المواطن عقل للوكالة الرسمية، اليوم الخميس، أن مستوطني مستوطنة "نتافيم" المقامة على أراضي مواطني بلدات ديراستيا وقراوة بني حسان وحارس، اقتلعوا عددا من أشجار الزيتون وقاموا بسرقتها، وقاموا بتكسير عددا آخر من الأشجار والتي يزيد عمرها عن ١٠ سنوات في المنطقة المسماه "الطائرات" غرب حارس.

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