Thursday, 28 September 2023 11:13 GMT

أوكرانيا تعلن تدمير 34 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

9/28/2023 3:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كييف/PNN- قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من إجمالي 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل.

وذكر الجيش عبر تطبيق تليجرام، "أن وحدات من الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات قتالية متنقلة شاركت في صد الهجوم".


MENAFN28092023000205011050ID1107156893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث