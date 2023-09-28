أوكرانيا تعلن تدمير 34 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أوكرانيا تعلن تدمير 34 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
التاريخ
9/28/2023 3:11:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
كييف/PNN- قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من إجمالي 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل.
وذكر الجيش عبر تطبيق تليجرام، "أن وحدات من الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات قتالية متنقلة شاركت في صد الهجوم".
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